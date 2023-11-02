В проекте бюджета-2024 появились деньги на строительство новой школы в Сосьве

В многострадальном поселке Сосьва через несколько лет, возможно, появится новое здание школы вместо того, в котором дети учатся еще с 1908 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», средства на строительство школы в Сосьве заложены в проекте областного бюджета на 2024 год и плановый период: 2024 год – 15 млн рублей, 2025 – 392,8 млн, 2026 – 611,7 млн рублей.

Напомним, жители Сосьвы уже неоднократно поднимали вопрос строительства новой школы. Люди подчеркивают, что они с огромным теплом относятся к педагогам, но само здание уже давно требует даже не ремонта, а полной замены. В последний раз сосьвинцы напомнили о проблеме в мае 2023 года, после крупного пожара, который едва не уничтожил весь поселок. Жители записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором просили его взять на личный контроль как восстановление сгоревшего жилья, так и решение вопроса со школой.

Добавим, в проекте бюджета-2024 заложены ассигнования на строительство школы-сада в селе Арамашка Режевского городского округа, реконструкцию школы на 550 мест в селе Петрокаменское, строительство школы на 550 мест в поселке Ис города Нижняя Тура, реконструкцию школы на 500 мест в городском округе Краснотурьинск, строительство начальной школы в рабочем поселке Пышма.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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