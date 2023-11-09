«Некоторые муниципалитеты начинают жить не по средствам». Бюджетный комитет заксо одобрил проект казны на 2024 год

Бюджетный комитет Свердловского заксобрания одобрил в первом чтении проект областного бюджета на 2024 год. Депутаты приняли доклад министра финансов Александра Старкова без вопросов, на все ушло около 20 минут. «Как хорошо поработали», – заявил председатель комитета Петр Соколюк.

«Новый День» уже сообщал, что доходы свердловского бюджета в 2024 году составят 407,6 миллиарда рублей, расходы – 423 миллиарда рублей. Дефицит казны достигнет 15,4 миллиарда рублей. «Бюджет сохраняет социальную направленность. В структуре расходов 62%, или 262,7 миллиарда рублей, составляют затраты на социальную сферу. В том числе на образование – 117 миллиардов, на социальную политику – 96,2 миллиарда, на здравоохранение – 39,8 миллиарда, на физкультуру и спорт – 5,2 миллиарда, на культуру – 4,4 миллиарда», – сообщил Старков на заседании.

В частности на выплату ежемесячных детских пособий малоимущим семьям планируется направить 12,9 миллиарда рублей. Размер пособия на одного ребенка составит от 7 до 15 тысяч рублей в зависимости от нужды семьи. На лекарственное обеспечение льготников в бюджете заложено 6 миллиардов рублей. На обеспечение жильем детей-сирот предусмотрена сумма в 2,7 миллиарда рублей, на переселение граждан из аварийного фонда – 3,2 миллиарда.

В 2024 году планируется провести газификацию двух поселков – Пышма и Первомайский – на сумму 302,1 миллиона рублей. Кроме того, из областного бюджета направят 742,8 миллиона рублей на строительство четырех детских садов в микрорайоне Солнечном в Екатеринбурге, Ирбите, поселках Сажино и Косулино. Порядка 3,3 миллиарда выделено на строительство и реконструкцию 15 школ в муниципалитетах.

Область потратит еще 142,5 миллиона рублей на продолжение строительства восьми детских поликлиник в Серове, Екатеринбурге, Березовском, Арамили, Артемовском, Реже, поселке Верхние Серги. На реконструкцию терапевтического корпуса Верхнепышминской центральной городской больницы в 2024 году планируется потратить 1 миллиард рублей.

Бюджетный комитет заксо без обсуждения одобрил доклад министра финансов. Но председатель комитета Петр Соколюк не удержался от реплики: «Буквально за два года дополнительные расходные полномочия местным бюджетам выросли в два раза. Это существенное увеличение. У меня иногда складывается ощущение, что некоторые муниципалитеты не знают грани: они закрывают одни проблемы и начинают выдумывать новые. Смотрю на некоторые заявки, и такое чувство, будто некоторые территории начинают жить не по средствам».

Напомним, рассмотрение областного бюджета-2024 в первом чтении в Свердловском заксобрании запланировано на 14 ноября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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