Чиновникам – прибавили, спортсменам – убавили, оборонщикам – засекретили: структура бюджета-2024

На следующей неделе профильные комитеты заксо начнут рассматривать проект бюджета Свердловской области на 2024 год и плановый период. «Новый День» проанализировал, как изменится структура расходов свердловской казны, если параметры бюджета не претерпят существенных изменений за время работы согласительной комиссии.

Расходы возрастут: госуправление, образование, ГО и ЧС, соцполитика

Направление «Образование» в проекте областного бюджета – традиционно самое затратное: на 2024 год на него планируется заложить 116 млрд 947 млн рублей, что составляет больше трети от всей суммы запланированных расходов. В текущем году расходы на подрастающее поколение были утверждены в объеме 100 млрд 167 млн рублей – то есть на 16,8 млрд рублей меньше. Отметим, что сюда входит не только текущее содержание детских садов, школ и колледжей, но и строительство новых зданий для них.

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» за год увеличились больше чем на 14 млрд рублей – с 19 млрд 532 млн рублей до 31 млрд 747 млн рублей. В этот раздел включены все расходы, связанные с функционированием органов власти, как исполнительных, так и представительных: губернатора, областного правительства, заксобрания, депутатов Госдумы и их помощников, мировых судей, членов Совета Федерации, избирательных комиссий, счетной палаты, налоговых и таможенных органов. Здесь же резервируются средства на непредвиденные расходы.

Расходы на социальную политику в процентном отношении увеличатся незначительно, но в абсолютных цифрах этот раздел остается вторым по объему финансирования – 96 млрд 228 млн рублей (в 2023 году – 93 млрд 972 млн рублей).

Заметно увеличится также раздел «Межбюджетные трансферты»: в муниципалитеты Свердловской области планируется направить не 36 млрд 159 млн рублей, как в 2023 году, а 52 млрд 533 млн рублей.

Больше, чем на треть, увеличится раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – с 2 млрд 893 млн до 4 млрд 120 млн рублей. Это значит, что возрастут расходы на финансирование мероприятий по гражданской обороне, по пожарной безопасности, защите граждан от ЧС, общественной безопасности, миграционной политике. Отметим, что раздела «Национальная оборона» в открытой версии проекта областного бюджета на 2024 год нет – но это соответствует федеральным тенденциям.

Финансирование по разделу «Здравоохранение» планируется увеличить с 35 млрд 371 млн рублей до 39 млрд 818 млн рублей, разделу ЖКХ – с 17 млрд 677 млн рублей до

19 млрд 554 млн рублей, «Культура» – с 4 млрд 050 млн рублей до 4 млрд 446 млн рублей, СМИ – с 583,4 млн до 653,8 млн рублей.

Расходы снизятся: экономика, экология, спорт

Самое существенное снижение расходов в проекте бюджета-2024 пока запланировано по разделу «Физическая культура и спорт»: вместо 10 млрд 100 млн рублей запланировано потратить 5 млрд 273 млн рублей.

Ненамного, но все же снизится финансирование по разделу «Национальная экономика» – с 47 млрд 767 млн рублей до 47 млрд 305 млн рублей. Сюда входит содействие развитию промышленности и науки, вопросы занятости населения, поддержка сельского хозяйства, лесное хозяйство, развитие дорожного хозяйства, транспорт, связь и информатика, туризм.

На 52 млн рублей снизится объем и без того не самого «богатого» раздела – «Охрана окружающей среды». На экологический контроль, сбор отходов, защиту животного и растительного мира планируется потратить 753 млн 885 тысяч рублей.

Более чем на миллиард, до 3 млрд 668 млн рублей, запланировано снизить финансирование раздела «Обслуживание государственного долга». Напомним, правительство области держит курс на снижение долговой нагрузки – верхний предел госдолга в новом бюджете планируется сократить на 17 млрд.

Напомним, ожидается, что в 2024 году доходы областного бюджета составят 407,6 млрд рублей, расходы – 423 млрд рублей. Больше половины бюджета, 262,7 млрд рублей, будет направлено на финансирование социальной сферы. Первое чтение проекта областного бюджета-2024 в заксобрании назначено на 14 ноября. После этого начнет работу согласительная комиссия.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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