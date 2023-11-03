Расходы на власть в 2024 году вырастут с 19 до 31 млрд рублей

В проекте бюджета Свердловской области на 2024 год финансирование статьи «Общегосударственные вопросы» существенно увеличилось по сравнению с бюджетом-2023.

Если в уходящем году на это направление было выделено 19 млрд 532 млн рублей, то в проекте бюджета-2024 – уже 31 млрд 747 млн рублей.

В этот раздел включены все расходы, связанные с функционированием органов власти, как исполнительных, так и представительных: губернатора, областного правительства, заксобрания, депутатов Госдумы и их помощников, мировых судей, членов Совета Федерации, избирательных комиссий, счетной палаты, налоговых и таможенных органов. Здесь же резервируются средства на непредвиденные расходы.

Добавим, сюда входит не только заработная плата чиновников, но и закупка товаров и услуг для служебных нужд.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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