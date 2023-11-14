Свердловские депутаты приняли бюджет-2024 в первом чтении

Депутаты Свердловского заксобрания приняли в первом чтении проект регионального бюджета на 2024 год. Глава минфина Александр Старков заявил, что бюджет сбалансирован: в нем достаточно денег как для социальной поддержки жителей, так и для бюджетных инвестиций в строительство объектов и ремонт дорог.

Параметры областного бюджета на 2024 год выглядят так: доходы – 407,6 миллиарда рублей (рост на 15%), расходы – 423 миллиардов рублей (рост на 13,1%). Дефицит казны составит 15,4 миллиарда. Как ранее писал «Новый День», порядка 262,7 миллиардов рублей будут направлены на социальные расходы. В частности увеличиваются затраты на содержание госаппарата, образование, социальную политику, национальную безопасность, здравоохранение, культуру и спорт. Статья расходов «Национальная оборона» засекречена.

Традиционно против принятия бюджета высказалась только фракция КПРФ. Лидер коммунистов Александр Ивачев заявил, что увеличение социальных расходов меньше ожидаемой инфляции, поэтому их следуют трактовать как фактическое сокращение. Другие фракции единогласно поддержали бюджет-2024.

С 16 ноября в заксобрании начнет работу согласительная комиссия для внесения уточнений в бюджет. «На областной согласительной комиссии мы будем решать системные вопросы, а не отдельно по каждому муниципалитету. Муниципалитеты имели возможность решить свои вопросы в минфине до первого чтения бюджета. Если какие-то вопросы не попадут в тело бюджета, они будут записаны в постановлении заксобрания. Так мы обозначаем, что в случае дополнительных доходов эти вопросы будут решаться в первоочередном порядке», – сообщила на брифинге спикер свердловского парламента Людмила Бабушкина.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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