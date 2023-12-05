Бюджет на 2024 год принят в третьем чтении

Свердловское заксобрание приняло во втором и третьем чтениях бюджет региона на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. За проголосовали 37 депутатов, против – пять, восемь отсутствовали.

Председатель бюджетного комитета Петр Соколюк доложил коллегам, что после работы согласительной комиссии прогноз по доходам увеличился с 407,6 млрд рублей до 420,1 млрд, по расходам – с 423 млрд до 438,4 млрд рублей. Дефицит областного бюджета вырос почти на 3 млрд рублей и составил 18,3 млрд рублей.

Депутаты приняли законопроект без обсуждения.

Как ранее писал «Новый День», более 260 миллиардов рублей будут направлены на социальные расходы. В частности, возрастут расходы на образование, социальную политику, национальную безопасность, здравоохранение, культуру и спорт. Увеличиваются затраты на содержание госаппарата, Статья расходов «Национальная оборона» засекречена.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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