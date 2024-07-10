Дефицит свердловского бюджета увеличат до 50 млрд рублей

В заксобрание Свердловской области внесен проект поправок к региональному бюджету на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. Минфин предлагает существенно увеличить расходы, что приведет к росту дефицита.

Согласно законопроекту, доходы региональной казны увеличат с 420,1 млрд рублей до 422,1 млрд рублей, расходы – с 438,4 млрд до 472,4 млрд, дефицит – с 18,3 до 50,3 млрд рублей.

В пояснительной записке указано, что увеличение расходов необходимо для исполнения майских указов президента об уровне зарплаты отдельных категорий бюджетников, а также для индексации зарплаты государственных гражданских служащих Свердловской области на 17,5%.

Расходы на образование планируется увеличить с 116,5 млрд до 124,9 млрд, на здравоохранение – с 43,65 млрд до 51,2 млрд, на социальную политику – с 96,6 до 98,8 млрд рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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