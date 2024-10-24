В проекте бюджета заложили дефицит в 44 млрд рублей

В правительстве Свердловской области назвали основные параметры проекта бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 года.

Как сообщает ДИП со ссылкой на министра финансов Свердловской области Александра Старкова, прогноз по доходам запланирован на уровне 446,8 млрд рублей, по расходам – 490,8 млрд рублей, дефицит – 44 млрд рублей.

Общие расходы на социальную сферу составят 300,3 млрд рублей, что на 33 млрд больше, чем в текущем году. На образование потратят 131 млрд рублей, на социальную политику – 107,2 млрд рублей, на здравоохранение – 49,4 млрд рублей, на физическую культуру и спорт – 7,2 млрд рублей, на культуру – 5,5 млрд рублей. На строительство объектов социальной сферы – 15,9 млрд рублей.

В проекте заложено повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Кроме того, запланировано повышение минимального размера оплаты труда с 1 января 2025 года – с 19 242 рублей до 22 440 рублей. В ближайшие дни проект бюджета поступит в заксо для дальнейшей работы.

Как уже сообщал «Новый День», областной бюджет на 2023 год был принят с прогнозом по доходам в 354,4 млрд рублей, расходам – 374,1 млрд, дефицит должен был составить почти 20 млрд рублей. В течение года бюджет несколько раз корректировали, в итоге он был исполнен со значительным ростом показателей: доходы – 448 млрд 465 млн 150 тысяч рублей; расходы – 397 млрд 398 млн 957 тысяч рублей; размер профицита – 51 млрд 066 млн 193 тысяч рублей.

Бюджет на текущий год в июле был скорректирован со значительным ростом дефицита: доходы увеличили с 420,1 млрд рублей до 422,1 млрд рублей, расходы – с 438,4 млрд до 472,4 млрд, дефицит – с 18,3 до 50,3 млрд рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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