Образование – на 80 млрд, спорт – на 6: как увеличились расходы на соцсферу с 2017 года

В Свердловской области началось обсуждение проекта регионального бюджета на 2025 год. Его параметры – самые крупные за все время: прогноз по доходам запланирован на уровне 446,8 млрд рублей, по расходам – 490,8 млрд рублей. «Новый День» проанализировал, как за последние 8 лет изменилось финансирование социальной сферы.

Образование

Расходы на образование всегда были самой затратной статьей бюджета. С каждым годом она увеличивается: с 52,5 млрд рублей в проекте бюджета 2017 года до 131 млрд в 2025. Это и неудивительно, учитывая, что сюда заложены расходы на зарплату педагогов, которая, в соответствии с майскими указами президента 2012 года, должна ежегодно повышаться. Эта тема постоянно находится на контроле федерального центра.

Социальная политика

Соцполитика – еще одно направление, финансирование которого ежегодно прирастает. За 8 лет, с 2017-го по 2025-й, планируемые расходы на него увеличились в 2,5 раза: с 44,5 до 107,2 млрд рублей. С 2023 года в эту категорию расходов добавились выплаты участникам СВО и их семьям.

Здравоохранение

Динамика расходов на здравоохранение в Свердловской области с 2017 по 2025 г. оказалась нелинейной. Один из самых высоких показателей по финансированию отрасли приходится на 2017 год – 35 млрд рублей. В проекте бюджета-2018 эта цифра сократилась почти вдвое, до 18,1 млрд. С тех пор ассигнования на эту статью ежегодно увеличивали, но уровня 2017 года она достигла только в 2022 году. В 2023-м на здоровье уральцев потратили около 33 млрд рублей, в 2025 планируют выделить 49,4 млрд.

Физкультура и спорт

Показательны и расходы свердловского бюджета на физкультуру и спорт. В 2017 году на эти цели изначально заложили 1,6 млрд рублей. В дальнейшем этот параметр бюджета ежегодно увеличивался, достигнув максимума в 2022 году – 18,6 млрд рублей. Это связано с тем, что в 2019 году Екатеринбург выиграл право на проведение Универсиады-2023. Вместо нее на Урале прошел Международный фестиваль университетского спорта. С тех пор финансирование этой статьи сокращается. Бюджет физкультуры и спорта в 2023 году состави л 9,7 млрд рублей, в проекте бюджета 2025 года – 7,2 млрд.

Культура

Из всех направлений социальной сферы культура в Свердловской области финансируется наиболее скромно. За 8 лет расходы на нее хоть и увеличились примерно в 2 раза, все равно достигли только 5,5 млрд рублей.

Как уже сообщал «Новый День», в проекте бюджета-2025 прогноз по доходам запланирован на уровне 446,8 млрд рублей, по расходам – 490,8 млрд рублей, дефицит – 44 млрд рублей. Предельный размер госдолга планируется увеличить до 120 млрд рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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