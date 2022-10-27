Дефицит свердловского бюджета-2023 составит 16 млрд рублей

Правительство области одобрило проект регионального бюджета на 2023 год и плановый период. Ожидается, что в 2023 году доходы областной казны составят 343 миллиарда рублей, расходы – 359 миллиардов рублей, дефицит – 16 млрд рублей, сообщили в ДИПе.

«Доходы бюджета увеличиваются, но с замедлением темпов их роста в ситуации санкций. Такой сценарий потребовал от нас очень взвешенно и осторожно подойти к расходной части бюджета», – рассказал и.о. министра финансов Свердловской области Александр Старков.

Расходы социальной направленности запланированы в сумме 241 миллиард рублей, в том числе на образование – 100,2 миллиарда рублей, на культуру – 3,4 миллиарда рублей, на здравоохранение – 33,8 миллиарда рублей, на социальную политику – 93,9 миллиарда рублей, на физическую культуру – 9,7 миллиарда рублей.

В 2023 году в регионе продолжится строительство школ и поликлиник. В бюджете запланированы средства на строительство 12 школ, это порядка 5 миллиардов рублей. В том числе – губернаторского лицея в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга. Новые школы появятся также в Серове, Краснотурьинске, Пышме, в поселках Косулино и Нижнеиргинском и других территориях. Также запланировано строительство 7 новых поликлиник, на которые предусмотрено 1,3 миллиарда рублей.

Из областного бюджета помощь муниципалитетам составит 20,8 миллиарда рублей – на уровне прошлого года. Средства будут направлены на ремонт и реконструкцию дорог, модернизацию объектов ЖКХ, благоустройство общественных территорий, ремонт детских садов и школ. Всего расходы муниципалитетов в 2023 году составят 107,9 миллиарда рублей, что на 5 миллиардов выше, чем в текущем году.

В ближайшие дни проект бюджета будет внесен в заксо для дальнейшего обсуждения.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»