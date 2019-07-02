Екатеринбург выиграл бесконкурентную борьбу за Универсиаду-2023 (ВИДЕО)

Сегодня в итальянском Неаполе исполком FISU принял решение, что летняя Универсиада-2023 пройдет в Екатеринбурге.

Эту информацию подтвердил «Новому Дню» министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. По его словам, Екатеринбург и Свердловская область провели такую большую подготовительную работу по подготовке заявки, что другие потенциальные претенденты сошли с дистанции.

Прежде, чем вернуться, делегация Свердловской области изучит опыт Неаполя по строительству объектов инфраструктуры для 15 обязательных видов спорта, которые фигурируют в программе летней Универсиады. Это бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика.

Напомним, к празднованию победы над несуществующими соперниками в Екатеринбурге начали готовиться заранее. Вчера было объявлено, что в ближайшую субботу, 6 июля, в центре города пройдет праздник в честь победы заявки города на участие в Универсиаде-2023. Мероприятие заказывает ГАУ Свердловской области «Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий». Праздник пройдет в Историческом сквере с 12 до 21 часа. Развлечения фактически будут двух видов – музыкальная программа и батуты. Выступать будут местные коллективы: шоу-балет «Феномен А», кавер-бэнд «Каникулы», группа «Парни», диджеи Fantastic Fresh, Eugene Balul, Mike Petite. Всего – 360 минут музыки. За проведение праздника свердловское госучреждение заплатит более 900 тысяч. Закупка прошла у единственного поставщика, это ООО «События».

Инспекция FISU в Екатеринбурге

Екатеринбург, Неаполь, служба информации

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