Зампредседателя правительства России посетил объекты Фестиваля университетского спорта в Академическом

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетили объекты Международного фестиваля университетского спорта в Академическом. По мнению Чернышенко, спортивные сооружения станут богатым наследием для жителей региона и профессиональных спортсменов.

В том числе гости побывали во Дворце дзюдо в Академическом. Четырехэтажное здание, открытое в апреле 2023 года, укомплектовано всем необходимым. Во время соревнований задействовано 3 татами и занято 2,5 тысячи зрительских мест. А на тренировках одномоментно спортсмены могут занимать более 8 татами. Согласно международным требованиям, здесь полностью исключено пересечение потоков спортсменов, судейского корпуса и зрителей. Профессиональные тренеры говорят, что это – самая современная в стране база, которую получила региональная спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо.

Кстати, в Академическом эти виды спорта очень популярны среди подрастающего поколения. На базе школы № 19 реализуется один из крупнейших образовательно-спортивных проектов «Самбо – в школу!». Его воспитанники уже много лет занимают почетные места на пьедесталах чемпионатов разных уровней, в том числе окружных и всероссийских. Юных спортсменов поддерживает и основатель района – АО СЗ «РСГ-Академическое».

«Мы, как ведущий застройщик и основатель района, поддерживаем здесь детский спорт: мы помогаем с экипировкой, организацией состязаний как на территории района, так и помогаем спортсменам в «командировках» в другие регионы и страны, где будущие чемпионы из Академического отстаивают честь своего родного района и делают это вполне успешно. Если говорить о таком международном спортивном празднике, как Фестиваль университетского спорта, то он, я уверен, докажет, что самбо и дзюдо имеют в Академическом районе хорошие традиции. А пока я желаю всем участникам соревнований, которые будут проходить во Дворце дзюдо, ярких побед и только положительных эмоций от встреч с соперниками», – подчеркнул генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

По соседству с Дворцом дзюдо расположен еще один объект фестиваля – Академия тенниса «Гринвич». Здесь размещены 6 закрытых и 11 открытых кортов, а также площадка для пляжного волейбола и тенниса, зал для сквоша. В рамках МФУС академия будет задействована для тренировок и соревнований по теннису. После фестиваля здесь будут тренироваться юные спортсмены, и, конечно, академия станет базой для проведения турниров всех уровней.

«Это богатое наследие для профессиональных спортсменов и жителей региона. Уникальные современные спортивные комплексы позволят и в дальнейшем проводить здесь международные соревнования. Подчеркну, мы открыты для всех, но прежде всего ориентированы на страны БРИКС, ШОС и СНГ. Вчера во время открытия было отмечено, что это первый Международный фестиваль университетского спорта, а значит – планируется следующий. Будем обращаться к президенту и ходатайствовать о том, чтобы такие фестивали стали регулярными», – отметил российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Добавим, что в дни Международного фестиваля университетского спорта на всех объектах работают волонтеры. Именно они помогают выстроить множество организационных процессов, приходят на помощь гостям и участникам фестиваля. Международный спортивный праздник проходит в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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