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Среда, 2 августа 2023, 11:35 мск

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Организаторы МФУС рассказали, стоит ли ждать приезда Путина в Екатеринбург

Организаторы Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге раскрыли, кто станет VIP-гостями на соревнованиях.

«Возможность принять гостей любого уровня, включая президента страны, есть на любом объекте [спортивного фестиваля]. Точно ожидаем министра спорта РФ Олега Матыцина и зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Круг приглашенных лиц большой, несколько сотен. Более ста человек дали подтверждения – в том числе спортсмены, чемпионы, звезды, кто делает спорт таким, каким мы его любим», – сообщил на пресс-конференции первый заместитель министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбург с 16 августа по 2 сентября. Церемония открытия состоится 20 августа в конгресс-холле на бульваре Экспо – на следующий день после празднования 300-летия Екатеринбурга.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Валентина Ярославцева

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Метки / Универсиада - 2023

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