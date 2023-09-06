Самыми популярными видами спорта МФУС стали волейбол и плавание

В Екатеринбурге подвели итоги Международного фестиваля университетского спорта, который проходил с 19 по 31 августа. Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт сообщил, что к фестивалю было подготовлено 11 спортивных объектов мирового уровня. Однако чиновник не назвал общее число зрителей, посетивших соревнования.

«Мы видели наполняемость объектов в зависимости от интереса болельщиков. Самым смотрибельным оказался волейбол – около 12 тысяч посещений. На втором месте находится плавание – 9 тысяч посещений. Далее идут мини-футбол, настольный теннис и самбо. Я сам присутствовал практически на всех объектах. Если говорить о полуфинальных и финальных соревнованиях, то я видел очень много представителей ректорского корпуса не только из Свердловской области, но и из других стран, переживавших перипетии спортивной борьбы», – заявил Леонид Рапопорт на пресс-конференции.

Стоит отметить, что в первые дни фестиваля университетского спорта в СМИ постоянно появлялись фотографии пустых трибун на соревнованиях.

Тем не менее, спортсмены оказались довольны условиями проживания в университетском кампусе. Хотя многих иностранцев впечатлила уральская погода.

Впечатлениями поделился пловец Данил Закожурников (Уральский горный университет): «Было интересно общаться с бразильцами, их абсолютный оптимизм заразил нашу команду. Мы обсуждали какие-то житейские вещи: еду, погоду. Ребята из Бразилии были не готовы к тому, что в дни соревнований будет всего +10 на улице. Они приехали в тапочках. Говорили, что не подготовились, не захватили другую обувь».

Всего в соревнованиях Международного фестиваля университетского спорта приняли участие 282 университета из 36 стран. Около 150 вузов завоевали медали. Свердловскую область представляли 165 спортсменов из 11 вузов. Лучше всех выступили спортсмены УрФУ, РГППУ, УГГУ, УрГУПС и УралГУФК.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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