Интуристов предупредили о проблемах с оплатой на эрзац-Универсиаде

В Екатеринбург начинают приезжать участники Международного фестиваля университетского спорта, представители спортивных команд, иностранных СМИ и так далее. Большинство прибывает на Урал самолетами через аэропорт Кольцово. Но обменять там валюту на рубли интуристы не смогут – пункт не работает, предупредили организаторы МФУС.

«Обращаем внимание, что в аэропорту Кольцово нет пункта обмена валют. В этой связи рекомендуем заранее обменять рубли в стране отправления для оплаты отеля при заселении», – говорится в сообщении.

Напомним, карты нероссийских финансовых учреждений также не работают в стране. Обменять валюту в Екатеринбурге можно только в отделениях банков.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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