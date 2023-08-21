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Понедельник, 21 августа 2023, 11:41 мск

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Врачи рассказали, с какой травмой чаще всего обращаются в медпункты Универсиады

Врачи рассказали «Новому Дню», что за первые дни Международного фестиваля университетского спорта в медпункты пришли за помощью уже полсотни человек. Оказалось, что самая распространенная причина обращения спортсменов, болельщиков и других людей ― ушибы, мозоли и больное горло.

«Чаще всего просят лед, чтобы приложить к месту ушиба, на втором месте ― просьба дать пластырь, потому что человек натер мозоль на ноге, на третьем ― просят пастилки, таблетки, спрей, в общем, что-то, что может помочь при боли в горле», ― рассказал собеседник «Нового Дня».

Екатеринбург, Елена Сычева

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Метки / Универсиада - 2023

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