В Екатеринбурге наградили лучших спортсменов МФУС (ФОТО)

В «Екатеринбург-Экспо» накануне вечером состоялась церемония закрытия Международного фестиваля университетского спорта. С 19 по 31 августа на МФУС было разыграно 197 комплектов наград в 14 видах спорта. Самым успешным вузом в УрФО стал Уральский горный университет, а среди зарубежных вузов – Кубинский университет физической культуры и спортивных наук. Всего в соревнованиях приняли участие более 280 университетов из 36 стран.

На церемонии закрытия лучшие атлеты фестиваля получили специальные призы. Газета «Советский спорт» объявила лучшего спортсмена МФУС – это пловчиха Летициа де Паула Силва из Университета Паулиста – Сан-Паулу (Бразилия). На фестивале спортсменка завоевала 4 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую медали. Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов вручил награду лучшему игроку командных видов спорта. Ее получил представитель Бахрейнского университета, победитель турнира по волейболу – Хусейн Али Хусейн Абдулла Али Эхсан.

Официальными гостями церемонии закрытия стали первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров, полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В шоу-программе церемонии были показаны самые яркие моменты фестиваля, а также состоялся парад флагов стран-участниц. В финале мероприятия выступила российская рок-группа The Hatters.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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