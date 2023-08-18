Охранять эрзац-Универсиаду в Екатеринбурге приехали силовики со всей страны

Для обеспечения безопасности в Екатеринбурге в дни проведения Международного фестиваля университетского спорта создан Межведомственный оперативный штаб, в который вошли представители ФСБ, МВД, МЧС, Минобороны и Росгвардии, прибывшие в Свердловскую область из разных регионов страны.

«В столицу Среднего Урала приехали лучшие представители силовых ведомств, которые делают все от них зависящее, чтобы ничто не помешало жителям и гостям города насладиться праздником спорта», – отметили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

В Антитеррористической комиссии Свердловской области сообщили, что специалисты уже обследовали ряд объектов фестиваля на предмет их соответствия необходимому уровню антитеррористической и противодиверсионной защищенности.

Напомним, что участниками соревнований станут спортсмены из университетов Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Индонезии, Казахстана, Китая, Кубы, Нигерии, Пакистана, Таджикистана, Танзании, Уганды, Шри-Ланки, Эквадора и других стран.

Фестиваль продлится с 16 августа по 2 сентября 2023 года: 16-17 августа – дни заезда делегаций; 17-18 августа – тренировочные мероприятия; 19-31 августа – соревнования; 1-2 сентября – дни отъезда делегаций. Для проведения состязаний задействуют 6 объектов. Это Дворец игровых видов спорта (Олимпийская набережная, 3); многофункциональный комплекс Дворца дзюдо (пр. Академика Сахарова, 37б); МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (павильоны 1, 4, 5); Центр художественной и эстетической гимнастики (ул. Лучистая, 16); Детская академия тенниса «Гринвич» (ул. Академика Парина, 16); Дворец водных видов спорта (ул. Универсиады, 11).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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