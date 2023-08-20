Балет с уральским колоритом и парад университетов: в Екатеринбурге прошла церемония открытия Международного фестиваля университетского спорта (ФОТО)

В Екатеринбурге состоялась церемония открытия Международного фестиваля университетского спорта, который заменил отмененую Универсиаду. VIP-гостями фестиваля стали вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, министр спорта РФ Олег Матыцин и помощник президента РФ Игорь Левитин.

В стартовой пресс-конференции Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что интерес к МФУС проявили не только страны ближнего зарубежья, но и представители стран Азии, Африки и Латинской Америки. «Это то, о чем сказал президент – искусственные ограничения, которые создают международные спортивные организации, считающие, что имеют монополию на все, вынуждают создавать параллельные форматы, которые пользуются заслуженным успехом. Россия будет продолжать этот тренд», – заявил вице-премьер РФ.

Олег Матыцин добавил, что для России нет недружественных государств в спорте: «Работа была непростая, но сейчас мы радуемся, что к нам приехали 36 стран, больше 280 университетов из 161 города. Это огромная география, практически все континенты. Это говорит о том, что наша политика правильная. И наши друзья, которые приехали сюда, еще раз это подтвердили».

Федеральные чиновники также отметили, что формат фестиваля университетского спорта может стать традиционным в России, если будут положительные результаты.

В церемонии открытия были использованы все атрибуты спортивного движения: парад участников, торжественный вынос флага, исполнение гимнов России и фестиваля, официальные приветственные речи. Талисман фестиваля соболенок Кедри в танце представил 14 видов спорта, в которых будут соревноваться университетские сборные. Зрелищная часть церемонии была наполнена уральским колоритом. Зрители увидели балет по мотивам сказов Бажова, рок-н-ролльные танцы в честь Свердловского рок-клуба, выступление Уральского молодежного симфонического оркестра на фоне концепта супрематизма – в этом стиле выполнен логотип МФУС. Режиссером постановки шоу стал олимпийский призер Илья Авербух. Завершилась церемония концертом певца Хабиба.

Соревнования Международного фестиваля будут идти до 1 сентября на шести спортивных объектах Екатеринбурга.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

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