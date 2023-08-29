Пловец из Афганистана чуть не утонул на эрзац-Универсиаде

Пловец из Афганистана Мир Абдул Варен Карими не смог финишировать на дистанции 50 метров вольным стилем на Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге.

У спортсмена свело ногу, к нему в бассейн прыгнул человек и помог выбраться из воды. По сообщению «Матч ТВ», инцидент произошел несколько дней назад. Но только сегодня новость широко разошлась по телеграм-каналам, в том числе зарубежным.

Напомним, это уже второй несчастный случай на МФУС в Екатеринбурге. В выходные стало известно, что травму получила спортсменка из Аргентины Аука Лиуе Соса, которая занимается прыжками в воду. Во время тренировок в новом Дворце водных видов спорта девушка, представляющая Национальный университет Мар-дель-Плата, ударилась головой и не смогла выступить в основной программе.

На помощь девушке пришли медики. На скорой спортсменка была оперативно доставлена в областную клиническую больницу № 1 для дальнейшего обследования и лечения. В течение нескольких дней Аука находилась под наблюдением врачей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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