Спортсменка из Аргентины получила травму головы в новом Дворце водных видов спорта

Спортсменка из Аргентины Аука Лиуе Соса получила травму в Екатеринбурге. Она приехала на Фестиваль студенческого спорта, чтобы принять участие в соревнованиях по прыжкам в воду. Но полученная травма помешала ей сделать это.

Как сообщает пресс-служба МФУС, во время тренировок в новом Дворце водных видов спорта прыгунья в воду Аука Лиуе Соса, представляющая Национальный университет Мар-дель-Плата, ударилась головой и не смогла выступить в основной программе.

На помощь девушке пришли медики. На скорой спортсменка была оперативно доставлена в Областную клиническую больницу №1 для дальнейшего обследования и лечения. В течение нескольких дней Аука находилась под наблюдением врачей.

После возвращения в спортивную деревню фестиваля со спортсменкой встретился руководитель дирекции Международного фестиваля университетского спорта. Александр Чернов пообщался с Аукой и вручил ей памятные подарки с символикой соревнований и города.

«Профессиональный спорт, к сожалению, сопряжен с травмами. Аука Лиуе Соса стойко выдержала эти испытания. Для нас она – настоящий победитель», – сказал Александр Чернов.

Сейчас девушка чувствует себя хорошо: «Было, конечно, неприятно от всего произошедшего, но мне очень понравился Фестиваль. Здесь прекрасная атмосфера, особенно в спортивной деревне. С самого первого дня. Мои впечатления – только хорошие. Жаль, что все так сложилось, но в спорте такое бывает. Я первый раз в России. Это невероятно красивая страна. Мы съездили в центр Екатеринбурга, погуляли. Я бы очень хотела вернуться сюда еще раз».

Екатеринбург, Елена Васильева

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