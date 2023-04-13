В Академическом открыли Дворец дзюдо, в котором будут заниматься сотни детей (ФОТО)

В Академическом сегодня открыли новый Дворец дзюдо в японском стиле. В августе здесь будут проходить мероприятия Международного фестиваля университетского спорта, а затем во дворце будут тренироваться дети, а также проходить соревнования разного уровня.

Внешне Дворец дзюдо напоминает ворота Тории – один из символов Японии, как дань уважения родине данного вида спорта. Это – многофункциональный комплекс, который региональные и муниципальные власти возвели на территории Академического в рамках подготовки города к проведению Международного фестиваля университетского спорта, который пройдет с 19 по 31 августа 2023 года. Во время соревнований будет задействовано 3 татами и занято 2,5 тысячи зрительских мест. А на тренировках одномоментно спортсмены могут занимать более 8 татами.

Сегодня, на открытии, татами уже опробовали молодые дзюдоисты и ветераны дзюдо, устроившие показательные выступления. Трибуны тоже были полными: на открытие Дворца собрались жители Академического, любители спорта и учащиеся секций. Присутствовал помощник президента России Игорь Левитин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, первый замминистра спорта России Азат Кадыров и другие почетные гости. «Я поздравляю всех любителей дзюдо и самбо с таким прекрасным подарком в честь 300-летия Екатеринбурга. И этот спортивный праздник (фестиваль университетского спорта) докажет, что эти два вида спорта имеют у нас хорошие славные традиции. Я желаю всем участникам соревнований, которые будут проходить в этом зале, побед», – пожелал помощник президента России Игорь Левитин.

Всего в здании Дворца дзюдо, выдержанном в стиле японской традиционной архитектуры, четыре этажа, а общая площадь – 16,8 тысячи квадратных метров. Есть закрытая парковка на 316 мест, а рядом – открытая автостоянка для автобусов. На первом этаже располагаются вестибюль, административный блок, помещения техслужб, кафе. Основное пространство второго этажа занимает главная соревновательная арена и разминочный зал для спортсменов. Рядом с ними расположены мужская и женская раздевалки, соседствующие с душевыми зонами и санузлами. На втором этаже – медицинский блок и комнаты отбора биопроб, судейская комната, пресс-центр и конференц-зал. На третьем этаже располагается зрительный зал со стационарными трибунами на 1669 посадочных мест, а также тренажерный зал площадью более 320 квадратных метров. Здесь же расположены места для журналистов и VIP-зона. На самом верхнем – четвертом этаже спорткомплекса единоборств находятся балкон на 24 зрительских места, две комментаторских кабины, помещения для операторов, а также ложи для VIP-зрителей.

«Я рад за любителей дзюдо и самбо. У вас появилась такая возможность тренироваться и выступать в этом шикарнейшем Дворце. Здесь можно проводить не только соревнования высочайшего уровня, но и учебно-тренировочные сборы для любых сборных. Я просто счастлив, что у вас появился такой комплекс», – отметил на открытии российский дзюдоист, чемпион мира 2001 года и вице-чемпион Олимпийских игр 2004 года, член президиума Федерации дзюдо России Виталий Макаров.

Тренеры тоже оценили новые залы по достоинству. Представители спортивных школ рассказали, что часто помещений недостаточно, чтобы принять всех детей, желающих заниматься дзюдо. В Академическом проблема будет решена: огромные тренировочные залы позволят набрать группы спортсменов разных возрастов, которые смогут комфортно заниматься. Как рассказали в департаменте информполитики губернатора Свердловской области, в этом году благодаря новой площадке в секции и кружки будет объявлен дополнительный набор детей. Во Дворце смогут заниматься дзюдо и самбо порядка 400 ребят. Кроме того, дворец находится в развивающемся Академическом районе Екатеринбурга, поэтому он вполне может стать также площадкой для занятий спортом всех горожан – здесь будут организованы секции, кружки и группы здоровья, есть фитнес-центр и зал для гимнастики, открытые спортивные площадки. Ежедневно спортом могут заниматься более тысячи человек.

«Как основной застройщик Академического района, мы гордимся тем, что участвовали в реализации этого проекта, предоставив землю и разработав проектную документацию Дворца дзюдо. Мы продолжаем реализовывать проекты, которые повышают качество жизни в нашем районе и способствуют его дальнейшему росту и развитию. Например, сейчас мы завершаем проектирование Академии детского творчества», – заявил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов. Напомним, идея строительства Дворца дзюдо появилась около семи лет назад, и сразу в качестве площадки для размещения предложили район Академический, который возводит АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). Первый проект был одобрен градостроительным советом еще в 2017 году, но после того, как в 2019 году было решено проводить в Екатеринбурге Универсиаду, проект откорректировали в соответствии с международными требованиями.

Строительство началось в апреле 2020 года. Сейчас же Дворец дзюдо станет одним из самых ярких и стильных спортивных объектов Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге. В соревнованиях примут участие представители студенческих команд из государств-участников БРИКС, государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ). После проведения фестиваля, Дворец станет доступным для юных спортсменов Академического района. Со временем его передадут областной школе по самбо и дзюдо, которая сейчас находится на Уралмаше. Один из ее филиалов откроют в Академическом. Заниматься там будут дети от 10 лет. Кроме того, Дворец единоборств будет не просто тренировочным объектом для детей спортивной школы, он станет площадкой для всероссийских, областных, международных и межрегиональных соревнований.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Владислав Тринько

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