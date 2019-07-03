Универсиада в Екатеринбурге: новые спортобъекты обойдутся в 20 млрд

В Екатеринбурге и окрестностях появятся десять новых спортивных объектов к Универсиаде-2023. По предварительным подсчетам, общая смета строительства спортсооружений составит около 20 млрд рублей. Часть расходов возьмут на себя инвесторы, крупные промышленные компании, но львиная доля ляжет на бюджеты – областной и федеральный, причем в каких пропорциях, пока неизвестно.

Два новых спортивных объекта, по замыслу местных властей, должны расположиться на ВИЗе, на территории Деревни Универсиады, – это областной легкоатлетический центр с бассейном и футбольное поле с беговыми дорожками. Велотрек (будет введен в эксплуатацию в январе 2023 года) и Дворец самбо (срок сдачи – декабрь 2020 года) построят в Верхней Пышме, неподалеку от Дворца спорта УГМК и Ледовой арены имени Александра Козицына.

Центр художественной гимнастики планируется в Солнечном микрорайоне (срок сдачи декабрь 2021 года), а Дворец дзюдо (будет сдан также в конце 2021 года) – в Академическом. Теннисный центр должен появиться в 2022-м – за городом, в гольф-клубе Pine Creek. В центре Екатеринбурга в августе того же года появится многофункциональная ледовая арена, которую строит УГМК на месте снесенной телебашни. Спортцентр Уральской футбольной академии разместят на Уралмаше. Он также должен быть сдан в эксплуатацию в августе 2022-го.

Наконец, Дворец водных видов спорта может появиться за Макаровским мостом. Все эти спортивные сооружения и места, где они предварительно разместятся, прописаны в Заявочной книге Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Однако источники «Нового Дня» указывают, что расположение на карте может меняться.

Что касается источников финансирования, то уже известно, что УГМК будет строить не только ледовую многофункциональную арену, но и велотрек. «Они давно развивают велоспорт, хотя и не афишируют это, поддерживают команды. В Свердловской области сильные велосипедисты есть не только в Екатеринбурге и Верхней Пышме, но и в Первоуральске и Нижнем Тагиле», – говорит источник агентства.

К проекту теннисного центра в гольф-клубе, вероятно, могут подключить ЧТПЗ, т.к. Pine Creek был построен по инициативе владельца контрольного пакета акций завода Андрея Комарова.

Что до Дворца водных видов спорта, согласие на строительство которого дала первоначально РМК, то, по последним данным, медники отказались от участия в этом проекте. Предполагалось, что сооружение для соревнований по плаванию появится недалеко от Академии РМК, рядом с КРК «Уралец». Сейчас же рассматривается вариант, что спортобъект оплатят из бюджета, а непосредственно работами может заняться «Синара».

Добавим, что все объекты предварительно должны «обкатать» на тестовых соревнованиях, которые начнутся за год до Универсиады.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 03.07.19

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