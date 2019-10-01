Екатеринбургу дадут 2,5 миллиарда на Универсиаду

Госдума начала планировать бюджет на следующие три года. Екатеринбург по прогнозам должен получить 2,5 миллиарда рублей на орграсходы при подготовке к Универсиаде-2023. В следующем году планируется выделить 193 миллиона из федеральной казны, в 2021 году – 625 миллионов, в 2022 – 1,7 миллиарда рублей. Об этом сегодня сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Добавим, уже создан оргкомитет по подготовке к Универсиаде, его возглавляет зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец. В оргкомитет вошли представители бизнеса: глава РМК Игорь Алтушкин, директор по общим вопросам ООО «УГМК-холдинг» Владимир Белоглазов, председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский, учредитель «Сима-ленда» Андрей Симановский, председатель совета БФ «Ренова» Ринат Халиков, председатель совета директоров ЧТПЗ Андрей Комаров. Создано также АНО «Дирекция по строительству объектов Универсиады-2023».

К Универсиаде планируют построить Дворец водных видов спорта, Центр художественной гимнастики, Деревню Универсиады, футбольную академию и другие объекты. К слову, власти уже трижды безуспешно пытались найти подрядчика на строительство футбольной академии. По предварительным подсчетам, общая смета строительства спортсооружений составит около 20 млрд рублей. Часть расходов должны взять на себя инвесторы, крупные промышленные компании.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.10.19

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