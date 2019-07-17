Дирекции по строительству Универсиады-2023 выделяют первые 10 тысяч

В Свердловской области опубликованы изменения в программу управления государственным имуществом, учитывающие создание дирекции по подготовке Универсиады-2023.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ предлагается помимо прочего дополнить следующим пунктом: «Предусмотреть расходы в виде добровольного имущественного взноса за счет средств областного бюджета в имущество АНО «Дирекция по строительству объектов Универсиады-2023» – 10 тысяч рублей». Уже сегодня изменения в программу были рассмотрены профильным комитетом заксо, а потом будут вынесены на пленарное заседание, которое, как ожидается, состоится 31 июля.

Замгубернатора Свердловской области, и.о. министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Сергей Зырянов доложил депутатам , что основное изменение – это то, что создается автономная некоммерческая организация «Дирекция по строительству объектов Универсиады-2023». «Ее задачей станет подготовка Екатеринбурга к предстоящему важнейшему спортивному мероприятию», – прокомментировал председатель комитета Альберт Абзалов. Как пояснил Сергей Зырянов, новое учреждение будет курировать вопросы обеспечения взаимодействия органов госвласти, органов местного самоуправления и организаций в ходе размещения и строительства объектов Универсиады-2023 в соответствии с требованиями Международной федерации университетского спорта (FISU).

Напомним, вчера в ходе пресс-конференции губернатор Евгений Куйвашев кратко рассказал о подготовке к Универсиаде: «Наш оргкомитет возглавляю я. Тут иная работа – строительная часть, дирекция по строительству. Мы сейчас создаем дирекцию по Универсиаде до 1 августа. Рассматриваем кандидатов: это должен быть организатор-строитель, который имеет опыт строительства масштабных объектов и нестандартных объектов. Такие кандидаты есть. Мы делаем ставку на профессионализм».

Он также рассказал, что Дворец водных видов спорта к Универсиаде должен быть «с четырьмя ваннами – три – плавать и одна для гребного слалома, это огромная территория, почти 6 га плюс парковка. В Екатеринбурге [такую территорию] найти сложно, полагаем, что это будет в микрорайоне Новокольцовский, проектировщики уже работают. Центр художественной гимнастики будет, или в Солнечном, или на ВИЗе».

Этим планы губернатора не ограничиваются. В своем инстаграме в среду он написал: «Сегодня в Москве встречались с министром здравоохранения РФ Вероникой Игоревной Скворцовой. Я рассказал Веронике Игоревне о наших планах по подготовке к Универисаде-2023, в том числе о строительстве в Деревне Универсиады нового медицинского центра. Во время Универсиады он будет оказывать медицинские услуги спортсменам и болельщикам, а после станет медицинским учреждением в составе нового кампуса УрФУ. Стоимость проекта – около 800 млн рублей, и мы предложили правительству РФ учесть эти расходы в бюджетах на 2020-2022 годы. Я попросил Веронику Игоревну поддержать наш проект».

Екатеринбург, служба информации

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