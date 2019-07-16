Итоги Иннопрома и будущее Универсиады: пресс-конференция губернатора Куйвашева

Трансляция обновлена 16.07.2019 15:50 (время московское)

15:49 Про мост, который построили жители Завершающий вопрос – о Филькино, это село в Серовском районе, где местные жители решили сами построить мост, так и не дождавшись помощи от местных властей. Куйвашев: «Общался с главой, это не кровеносный мост, большинство домов – дачные участки. Но это не говорит о том, что мост не надо делать. Дано поручение подготовить проект доступного моста. Как будет готов, реализуем. А мост – к дачным участкам, мне докладывали, что там никто не проживает постоянно». Кстати, по этой истории следователи возбудили дело о халатности. Видимо, у них были другие данные о востребованности моста.

15:46 О храме и сквере Мы готовы рассматривать другой участок. Работа по подбору земельного участка ведется рабочей группой с участием представителей ЕГД. Это работа непростая, нужна визуализация и подбор участков. Как я понимаю, должны быть экономические возможности участка, возможности размещения храма. Успеем ли к 300-летию – вопрос серьезный, вопрос проекта, к каждому участку нужен совершенно новый проект. Когда-то был один проект на историческом месте. Когда предложили следующий на акватории – это другой проект. У драмы – третий. И все нынешние три участка проходят такую же процедуру проектирования. Будут готовы осенью, когда горожане скажут свою позицию. Мы тогда расскажем и о сроках. Но так называемые инвесторы или люди, которые готовы построить, так же намерены реализовать эту идею, в этом все поддерживают.

15:45 Про транспортную доступность Мы к ЧМ по футболу купили 250 автобусов на газомоторном топливе. Мы сегодня развиваем трамвайную сеть. Это и в центре – Ленина-Татищева, и дальше, в сторону ВИЗ-бульвара. Строим трамвай в Верхнюю Пышму. Мы будем приобретать автобусы на газомоторном топливе. В прошлом году…. вы наверно понимаете, по каким причинам вагоны «Уралтрансмаша» мало покупаем (пять штук)... Мы готовы и десять, и двадцать, но чтобы сделать хороший продукт, надо сделать хорошие рекламации, они усиленно тестируется – и рекламации составляются. Мы договорились, что мы на «Уралтрансмаше» разместим еще пять трамваев обновленной модели, двухсекционные. Они ведут разработку трехсекционного. Они разработали тележку, которая подходит для нашего полотна. Вопрос реконструкции и реализации современных подходов в электротранспорте – он должен включать в себя огромные финансовые затраты, включая перекладку путей. Если мы говорим об образцах, которые эксплуатируются в Европе, то у нас качества хода надо менять, менять полотно. Необходимо реализовывать проекты по применению существующей технологии в наших условиях. О технологии размещения остановок трамваев. Мы с коллегами из городской администрации работаем над концессией по всему городскому электротранспорту. Про троллейбусы – электробусы это уже следующее поколение, мы внимательно следим за тем, как эксплуатируют в Москве, общаемся с коллегами, в блишжайем будущем мы будем переходить на электробусы. Это потребует капитальных вложений на зарядные устройства. Планы у нас серьезные. Не хотелось бы на своих ошибках учиться – поучимся на чужих. Переход на газомоторное топливо – непростое дело. Если мы говорим об одном АТП, не смейтесь, но вплоть до увеличения проема в гараже, потому что автобус не пройдет. Это серьезный конструктив: и работа по переустройству, и размещение заправок. Мы планово идем, уверяю, к Универсиаде существенно обновим наземный парк автобусов. Как люди почувствовали это в ходе подготовки к ЧМ, так и почувствуют в ходе подготовки к Универсиаде.

15:41 О спортобъектах Дворец водных видов спорта (к Универсиаде, – прим. ред) должен быть с четырьмя ваннами – три плавать и одна для гребного слалома, это огромная территория, почти 6 га плюс парковка. В Екатеринбурге [такую территорию] найти сложно, полагаем, что это будет в микрорайоне Новокольцовский, проектировщики уже работают. Центр художественной гимнастики будет или в Солнечном, или на ВИЗе.

15:34 Снова был вопрос об «Иннопроме». Губернатор пообещал, что в следующем году транспортный вопрос будет решаться как-то иначе. В этом году, напомним, парковаться у МВЦ можно было только по специальной аккредитации. Люди на выставку добирались или в переполненных шаттлах, или выпрыгивали из машин на Россельбане.

15:33 О полпредах Нормальные простые отношения у нас были с полпредом Холманских. С Цукановым тоже нормальные, простые, хорошие деловые отношения. Он тоже прошел школу муниципального управления. У меня нет никаких слов к нему, кроме добрых, продолжаем работать.

15:33 О мусоре У нас нет в планах строительства мусоросжигательных заводов. Нам представили проекты по сжиганию мусора в Сухом Логу, но мы эти проекты не рассматриваем даже. Мусоросжигание реализовывать не будем. Мы говорим о глубокой переработке, сортировке и повторному использованию. Будем все остатки захоранивать на тех полигонах, которые мы уже начинаем строить.

15:30 О деле медиков из Серова

Такого быть не должно, я разберусь. Если объективно столько получают медсестры, я уверяю, исправим и виновных накажем.

Это обещание губернатор дал после вопроса РИА «Новый День» о ситуации с серовскими медиками. Напомним, сотрудники больницы рассказали журналистам о низких зарплатах. Они сообщили, что получают чуть более 10 тысяч рублей. К разбирательству подключалась и прокуратура.

15:17 И снова про Универсиаду

Наш оргкомитет возглавляю я. Тут иная работа – строительная часть, дирекция по строительству. Мы сейчас создаем дирекцию по Универсиаде до 1 августа.Рассматриваем кандидатов: это должен быть организатор-строитель, который имеет опыт строительства масштабных объектов и нестандартных объектов. Такие кандидаты есть. Мы делаем ставку на профессионализм.

15:14 О собственной отставке

Я даже не слышал, что меня куда-то отправляют. Это слухи. Конечно, я понимаю, знаком с политической работой, кто-то наверняка для чего-то их выпускает. Кому-то делать нечего. Но я не слышал ни разу. Реформы правительства не будет. Я имею честь занимать почетную должность, буду работать в таком формате, как сегодня. Ярких кандидатур много, они есть, они проявляются в работе. Недостатка в кадрах управленческих нет практически. (последней фразой губернатор ответил на высказывание о том, что реформа правительства не начинается, потому что нет подходящих персоналий).

15:11 Про конфликт в думе и мэрии Екатеринбурга

Администрацией города и думой ведется диалог, у каждого свое видение. Это нормально. Пусть лучше они спорят и доказывают друг другу важность и нужность, главным образом спор идет о приоритетах. Если они приходят через диалоги и конфликты к мнению, по-другому не будет. Уверяю вас, депутаты у нас разумные, глава вполне вменяемый и дееспособный.

15:11 О деле Михаила Астахова

Куйвашев: «Будет решение суда, тогда и будем решать. Я в этом смысле консервативен. Не хочу ставить точку. Когда суд ее поставит, тогда и будем принимать решение. Запас управленческих кадров у нас есть. Если необходимо будет Михаилу Астахову уволиться или мне его уволить, мы найдем замену. Трудность будет в том, что придется выбирать из многих».

«Новый День» напоминает, что Астахова обвиняют в получении взятки. Приговор вынесут 22 июля, прокурор требует 8 лет условно. Астахов по сей день остается в должности главы Южного управленческого округа.

15:03 О прошедшем «Иннопроме»

Внутрииннопромовская конкуренция на лучший стенд и лучшее представление о компании приносит плоды. Качество стендов стало лучше. В этом году было представлено 14 национальных экспозиций. Это не просто слова, это 14 государств запланировали бюджеты, финансы, чтобы разместить лучшие предприятия на выставке «Иннопром». Это говорит о том, что нас признают и признали на самом высоком уровне.

15:02 А еще Куйвашев сказал, что ««Аурус» покупать не будет, «ну, только если скидку сделают».

15:01 Про будущий «Иннопром»

В конгресс-холле «Екатеринбург-экспо» пройдут панельные дискуссии, которые в этом году проходили в 4 павильоне. В следующем году его трансформируют в выставочный павильон. Стиснутые условия, особенно когда были пики посещений, сложно было пройти. Организаторы мечтают расширить выставочные площади на 4-й павильон. Российско-китайское ЭКСПО в следующем году должно состояться у нас. Это не скажется на работе конгресс-холла, он будет задействован в полном объеме.

14:59 О метро

Универсиада нужна не из-за метро. Как вы знаете, у нас Универсиада будет замечательной в том, что завершение – церемония закрытия – совпадает с Днем города. Помимо прочего, мы приняли серьезную программу по подготовке к 300-летию. Эта программа серьезная. Там мероприятия, если не ошибаюсь, обойдутся в сумму около 50 млрд рублей. Плюс дополнительно на устройство дорожной сети в сторону ВИЗа-правобережного. Это серьезные вложения, которые позволят нам ввести в городской оборот ВИЗ. А что до метро, то мы выделили средства местному самоуправлению администрации Екатеринбурга на проектирование второй ветки. И метро, и Универсиада нужны городу. Но сегодня говорить о том, что зачем нам Универсиада, если не будет метро, я бы не стал. Мы получили поддержку федерального центра по строительству метрополитена. Есть решение Совбеза, я встречался в апреле с Медведевым. Как только будет готова проектная документация, выйдем на софинансирование или иную модель. Как будет готов проект, будем продолжать.

14:57 О Путине и Универсиаде

На прошлой неделе прошла череда важнейших событий, состоялся «Иннопром», GMIS, визит Владимира Путина, он посетил наш регион, в ходе визита принял участие в работе GMIS, посетил «Иннопром», пообщался со студентами и аспирантами УрФУ. Мы представили варианты размещения и нашей работы Универсиады в 2023 году. Президент высоко оценил нашу работу, но это только начало.

Мы в декабре 2019 года должны будем презентовать исполкому ФИСУ детальный план-график реализации проекта, в том числе площадки. Соревнования по 18 видам спорта будут проходить на территории – мы предполагаем, сейчас ведутся расчеты – трех муниципалитетов: Екатеринбург, Пышма и Сысерть. Всего будут представлены 18 площадок. Помимо прочего – для командных видов спорта – будут представлены дополнительные площадки, а также спортивные для тренировочных процессов. Это объемная работа.

У нас неплохое и приличное наследие ЧМ по футболу, которое мы будем использовать при проведении Универсиады, Екатеринбург-Экспо – для проведения соревнований и тренировок, подходящие к мировым стандартам арены будут использоваться. Мы уже можем понимать, что новое строительство – то, что с нуля предстоит построить – это гребной канал для слалома и «Ледовая арена» Козицына и УГМК. Это новое строительство. Все остальное находится уже в стадии строительства или детальной проработки. Понимание по спортивным объектам есть.

Что касается деревни Универсиады, кампуса, то предложена площадка здесь недалеко. Мы рассматривали ВИЗ-правобережный, но мы посчитали, что предстоит изымать земли, садовые товарищества, сооружения, на которые по оценкам специалистов, ушло бы немало времени, 2-3 года, строительство объектов Универсиады подвергалось бы риску. Размещение деревни и кампуса, корпуса университета здесь, на Кольцовском микрорайоне, по мнению экспертов, после консультаций и с учетом того, что вся земля оформлена, она практически вся в нашей собственности, тут были подведены объекты инфраструктуры, когда мы возводили Экспо – мы обеспечены газом, электричеством и теплом, осталось приложить усилия в дорожной инфраструктуре. Мы ставим задачу построить один из самых современных кампусов не только в России, но и в мире. Мы объездили ряд учебных заведений в России и за рубежом, формируем техзадание на проектирование, самые передовые технологии размещения и подхода к обучению. У меня есть основания полагать, что тот проект, который представили главе государства, он окончательно будет готов к декабрю. По объемам – не выйдем за те параметры, большинство объектов уже готовы.

Евгений Куйвашев сегодня на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» проводит пресс-конференцию по итогам проведения на Урале форума GMIS и «Иннопрома». В планах – рассказать также о том,как будет идти подготовка к Универсиаде. В таком формате пресс-конференция проходит впервые, раньше губернатор общался с прессой только раз в год. РИА «Новый День» публикует самые интересные ответы главы региона.

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