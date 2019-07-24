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Среда, 24 июля 2019, 12:04 мск

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В Екатеринбурге выделят землю под станцию метро на ЖБИ

Определен участок, где может начаться строительство второй ветки метро в Екатеринбурге, – это территория близ трамвайного кольца на ЖБИ.

Генеральный проектировщик Екатеринбургского метро «Уралгипротранс» обратился в администрацию города с предложением изменить категорию земель в районе перекрестка улиц Сыромолотова и 40-летия Комсомола, и из зоны комплексного развития территории перевести в территорию общего пользования «улично-дорожная сеть». «В связи с намеченным началом строительства второй линии метрополитена в 2020 году необходимо зарезервировать земельный участок для строительства объектов метрополитена», – сообщается в пояснении. На карте перспективной линии метро станция на ЖБИ называется «Каменные Палатки», но перекресток Сыромолотова – 40-летия Комсомола находится примерно за 1,5 км до природного памятника.

Кроме того, «Уралгипротранс» предложил поменять назначение еще одной территории – перекресток 8 Марта и Большакова, для размещения наземных сооружений метро, в том числе вестибюлей, посадочных станций и вентиляционных шахт. Комиссия рекомендовала внести эти изменения в правила землепользования. Решение опубликовано в «Екатеринбургском вестнике» в последнем номере от 23 июля, но решение было принято на заседании от 21 июня. Теперь его должны утвердить депутаты ЕГД.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 24.07.19

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