Екатеринбург нашел 250 млн рублей на проект второй ветки метро (ДОКУМЕНТ)

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский внес изменения в муниципальную программу развития метрополитена: в казну заложены средства на проектно-изыскательские работы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», теперь в бюджете на текущий год заложено 250 млн рублей на проектно-изыскательские работы в целях строительства второй линии метрополитена. Изменения в программу были внесены после корректировки городского бюджета, которую городская дума приняла со второй попытки 21 июня.

Между тем по самому оптимистичному сценарию городские и областные власти хотели бы к 300-летию Екатеринбурга не только построить вторую линию метро, но и на четыре станции продлить существующую. Только почти всю тяжесть финансирования этого грандиозного проекта планируется возложить на федеральный бюджет. Как следует из проекта плана мероприятий к юбилею города, продление существующей ветки метрополитена на две станции на север и две станции на юг и проектирование и строительство второй линии от станции «Металлургическая» (на ВИЗе) до станции «Каменные Палатки» (восемь станций) оценивается в 76,3 млрд рублей.

Соотношение долей в структуре финансирования авторы проекта видят следующим образом: федеральный бюджет – 74,5 млрд рублей (14,5 млрд – в 2020 году и по 20 млрд – в 2021-2023 гг.), бюджеты Свердловской области и города Екатеринбурга – по 900 млн рублей (по 250 млн рублей в 2019 году и по 650 млн в 2020 году). Привлекать внебюджетные средства не планируется, зато уже поднялись цены на проезд. Напомним, с 15 мая этого года стоимость одного проезда в екатеринбургском метро повысилась с 28 до 32 рублей.

Добавим, на прошлой неделе Александр Высокинский прокомментировал информацию нескольких городских СМИ о том, что федеральный Минтранс отказывается давать городу деньги на строительство второй ветки метро. «У меня такой информации нет. Я считаю, что работу надо продолжать, деньги на проектирование у нас заложены, на сегодня главное условие получения федеральных средств – наличие документации, – заявил он. – У нас на сегодня все проекты есть, все необходимые документы предоставлялись, сейчас надо посмотреть, где была нестыковка. Это не то, что все пропало. Надо вернуться, понять, какие документы недостаточны были, и еще раз их представить. Когда мы выделяем средства на проектирование, это все должно быть за счет средств города. Если нет проекта, естественно, сложно разговаривать о деньгах. Поэтому в этом году при корректировке бюджета для проектирования предоставляем», – ответил он на вопрос «Нового Дня».

Напомним, вторая линия метро, проходящая с запада на восток города, – давняя мечта многих екатеринбуржцев. Одно из первых совещаний на эту тему прошло еще при Аркадии Чернецком, в апреле 2007 года, когда город готовился принять саммиты ШОС и БРИК, но тема застопорилась. Затем в 2013 году Екатеринбургу пообещали построить вторую ветку метро к Чемпионату мира по футболу 2018 года, но этого снова не случилось: деньги из Москвы не пришли.

Вчера Екатеринбург получил право на проведение Универсиады-2023, но Александр Высокинский, комментируя это событие, не давал громких клятв, а аккуратно пообещал будущим гостям «положительные эмоции» от посещения города.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 03.07.19

3 июля в Свердловской области ожидаются следующие события. / Депутаты раскритиковали план Водоканала по реконструкции очистных сооружений на Химмаше. / На довыборах в Госдуму по Серову выдвинулся второй кандидат. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»