В Екатеринбурге с сегодняшнего дня подорожал проезд в метро – с 28 до 32 рублей.

Помимо того, что поднялась стоимость жетона, горожане лишились возможности сэкономить, купив Е-карту для четырех видов транспорта. Теперь проезд в метро по Е-карте будет оплачиваться только в режиме электронного кошелька, то есть цена будет такой же, как за наличный расчет, – 32 рубля за одну поездку. Раньше тем, кто часто ездит на метро, поездка по Е-карте обходилась в 24 рубля. То есть для них фактически стоимость проезда выросла на 30%.

В мэрии ранее заявляли, что такое повышение вызвано необходимостью отремонтировать 11 составов метро, на что требуется 1 млрд 300 млн рублей. Приобретение новых вагонов обойдется еще в 486 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации

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