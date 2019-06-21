В Екатеринбурге хотят провести опрос жителей по строительству второй ветки метро

Екатеринбургские депутаты предложили включить в опрос горожан по месту выбора площадки для храма святой Екатерины вопрос о необходимости строительства второй ветки метрополитена. С такой инициативой выступил единоросс Владимир Крицкий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня во время внеочередного заседания думы депутат заявил, что его возмутила шумиха в СМИ по поводу письма из Минтранса РФ. В документе, напомним, было указано, что пассажиропоток в метро Екатеринбурга падает с 2013 года, власти города не представили расчетов по второй ветке подземки, и Минфин не считает целесообразным выделять федеральные деньги на строительство екатеринбургского метро.

Крицкий считает, что письмо Минтранса было рабочим документом, и обвинил журналистов в нагнетании ситуации. «Я предлагаю внести в опрос вопрос об изучении мнения жителей по поводу строительства метро. Если результат опроса будет 99%, больше никто не будет трактовать ситуацию так, будто городу метро не нужно», – заявил депутат. С ним также согласился Константин Киселев и другие народные избранники.

Напомним, рабочая группа при ЕГД проведет третье заседание 26 июня. В повестке стоят следующие вопросы: утверждение списка площадок для строительства храма, обсуждение предложений о дате и сроках проведения опроса, методиках его проведения, формах опросного листа, минимальной численности жителей, участвующих в опросе.

Добавим, что в Telegram-канале администрации Екатеринбурга почти сразу после завершения заседания думы начался анонимный опрос «Нужна ли Екатеринбургу вторая ветка метро?».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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