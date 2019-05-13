32 рубля – и точка: пассажирам метро не оставили шансов сэкономить по Е-карте

Пользователи Е-карты, которые чаще ездят на метро, чем на наземном транспорте, после введения в подземке нового тарифа лишатся возможности сэкономить, покупая поездки оптом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на брифинге в мэрии председатель городского комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Игорь Ощепков. По его словам, проездные тарифы на 20, 40 и 70 поездок сохранятся только для трех наземных видов транспорта: автобуса, трамвая и троллейбуса. Стоить они будут для граждан без льгот 500, 980 и 1680 рублей соответственно. Проезд в метро по Е-карте будет оплачиваться только в режиме электронного кошелька, то есть цена будет такой же, как за наличный расчет – 32 рубля за одну поездку.

Отметим, что сейчас пассажиры, которые пользуются тарифом «70 поездок на четырех видах транспорта» платят по Е-карте 24 рубля за одну поездку. Таким образом, для тех, кто постоянно ездит в метро, расходы возрастут на 8 рублей за одну поездку или на 16 рублей в день (если ехать туда и обратно). В месяц это составит 480 рублей.

Игорь Ощепков пояснил, что такое повышение вызвано необходимостью отремонтировать еще 11 составов метро, на что требуется 1 млрд 300 млн рублей. Приобретение новых вагонов обойдется еще в 486 млн рублей.

На вопрос, почему нельзя «зашить» проезд в метро в универсальный проездной, ответил директор оператора Е-карты, АО «И-Сеть» Павел Ведерников. По его версии, это связано с невозможностью просчитать, сколько раз пользователь Е-карты проедет на метро, а сколько – на наземном транспорте, а тарифы у них разные. При этом он отказался ответить на вопрос журналистов, какую комиссию получает за обслуживание Е-карт его компания. «Это коммерческая информация», – заявил он.

Напомним, цены на проезд в метро поднимутся с 15 мая.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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