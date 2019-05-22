Екатеринбург готовят к подорожанию билетов на трамваи и троллейбусы

В администрации Екатеринбурга заявили о необходимости обновить парк трамваев и троллейбусов, на это необходимо в общей сумме более 30 миллиардов рублей. Власти намерены искать концессионера, и на сумму «инвестиционной составляющей» будет увеличена стоимость проезда.

Сегодня в мэрии замглавы Екатеринбурга по транспорту Алексей Бубнов представил проект «Удобный наземный электрический общественный транспорт», реализовывать который планируется до 2035 года. Особое внимание было уделено необходимости обновлять парк троллейбусов и трамваев и ремонтировать трамвайные пути. Только у половины подвижного состава не превышен срок эксплуатации (16 лет для трамваев и 10 для троллейбусов). Причем у некоторых составов «срок годности» истек уже несколько раз – в городе ходят 74 трамвая возрастом более 40 лет и 33 троллейбуса, которым перевалило за 30. «В некоторых странах трамваи и в тоннелях ходят. А у нас… как ходила эта «Татра», так и ходит», – привел пример Бубнов.

В администрации города хотят купить 193 трамвая и 215 троллейбусов, модернизировать по 138 трамваев и 66 троллейбусов, реконструировать три трамвайных депо, тяговые подстанции, кабельные линии и контактные сети. Кроме того, необходимо проложить трамвайные пути до Верхней Пышмы, в Академический и Солнечный. Все это обойдется, по оценкам администрации города, в 30,2 млрд рублей.

По словам Бубнова, варианта поиска денег два: брать их из бюджета или совмещать бюджетные и внебюджетные варианты, искать концессионера. «Наша задача не увеличивать стоимость проезда, а ввести только инвестиционную надбавку», – отметил Бубнов.

В разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» он подтвердил, что такая формулировка означает: к существующему тарифу добавят еще некоторую сумму, то есть стоимость проезда в итоге для горожанина все-таки вырастет. Но сроки повышения и на сколько проезд в общественном транспорте подорожает, Бубнов не раскрыл. Он добавил, что это будет решаться «не завтра».

Добавим, недавно в Екатеринбурге повысили стоимость проезда в метро – с 28 до 32 рублей. Причиной повышения назвали необходимость обновить вагоны.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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