В Екатеринбурге стартует новая транспортная реформа: как это будет

В администрации Екатеринбурга сегодня анонсировали начало очередной транспортной реформы – той самой, на исследование которой потратили 12 миллионов рублей. Московская компания посчитает популярность маршрутов в зависимости от точки на карте города и времени суток и по итогам этого подсчета начнет резать менее популярные. Система постоянных пересадок сохранится. А ждать транспорт чаще всего придется от 10 минут.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начался первый этап реформы – исследование пассажиропотока. Накануне администрация города заключила договор на проведение исследования с компанией «Центр экономики инфраструктуры». Сегодня в администрации Екатеринбурга прошло совещание с участием частных перевозчиков. Александр Морозов, директор по транспортному планированию и прогнозированию Центра экономики инфраструктуры, объяснял предпринимателям, как будет считаться поток людей. Будут учитываться данные сотовых операторов, валидаторов и датчиков, которые установлены у входной двери и считают вошедших/вышедших. Их перевозчики должны будут установить в течение двух недель. Стоимость одного комплекта – 80 тысяч рублей, перевозчики платить за него не будут, но оборудование не застраховано, что вызвало у бизнесменов недовольство. Таких устройств на коммерческий транспорт приобрели всего 12. Каждый перевозчик должен будет выбрать автобус, на который его поставят, – и этот автобус будут пускать по всем маршрутам. Подсчет будет вестись летом и осенью, это два разных вида заполняемости транспорта. В итоге предполагается выяснить, когда конкретный маршрут битком забит, а когда ходит полупустой – и в зависимости от этого нормировать движение.

Замглавы Екатеринбурга по транспорту Алексей Бубнов назвал такую систему подсчета точной, а при наложении данных с телефонов и валидаторов – практически с нулевой погрешностью. Он же обратился к перевозчикам, попросив их не мухлевать с цифрами: «Это в ваших же интересах». Аналогичные счетчики уже стоят на муниципальном транспорте, их 80. Исследование будут проводить до декабря этого года.

Следующий этап реформы – непосредственно внедрение новой схемы движения транспорта с опорой на данные этого исследования. «В составе этого проекта мы собираем данные, можно ли внедрить то, что было разработано два года назад», – отметил Морозов. Алексей Бубнов пояснил: «Речь о проекте «ГородPro». Схема есть, но мы не можем понять, можно ли ее вводить». По его словам, урбанисты сделали свою схему транспортной реформы, не подкрепив ее расчетами популярности маршрутов – и те данные, которые они предоставили, надо будет сверять с новым исследованием – «первое приближение показывает, что данные не совпадут». Однако же от общей концепции, которую предложили в «ГородPro», никто не будет отказываться – длинные маршруты, которые из одного спального района через центр города ведут в другой спальный район, будут резать на более локальные. Уехать с конкретной остановки можно будет быстрее, но в пути, скорее всего, придется делать пересадку.

Что касается времени, которое люди будут проводить на остановке в ожидании транспорта, это будет зависеть от того, куда надо ехать. «Маршруты делятся на три категории. Первая – магистральные. Работают, как метро, пришел и сразу уехал. Работает в течение всего дня и даже вечером интервал не более 10 минут. Вторая категория – это стандартные, обычные маршруты. Они идут не в самом центре. В пик у него интервал 10-12 минут. И, наконец, есть социальные маршруты. Например, пенсионеры хотят, чтобы маршрут объехал все подряд: поликлиники, детские сады. Конечно, нормальные люди в нем не ездят, он петляет, это долго, неудобно, но людям, которым тяжело сделать даже один шаг, это удобнее. Социальные маршруты обычно ездят раз в полчаса. Как правило, это самые маленькие автобусы», – рассказал о задумках Александр Морозов.

Что касается стоимости. Как объяснил директор центра, цель исследования – найти баланс уровня комфорта в общественном транспорте и стоимости, которую горожане за это готовы платить. Но, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День» о возможном подорожании проезда, он отметил, что хотелось бы остаться в нынешних рамках. Однако полностью исключить то, что за билеты платить придется больше, нельзя. Но Бубнов и Морозов пообещали выяснить мнение горожан. «Если будет вопрос – а давайте поднимем проезд на три рубля, но будем ездить качественнее, – то будем выносить на обсуждение», – пообещал представитель московской компании.

Однако когда такая схема заработает, спикеры объяснили уклончиво. Алексей Бубнов отметил, что не хотел бы называть дату. Но в целом это будет не одномоментное изменение, новую схему будут внедрять постепенно. Морозов добавил, что новые маршруты будут появляться даже во время проведения исследования – за их востребованностью будут наблюдать и в случае чего корректировать.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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