Новой транспортной реформой в Екатеринбурге займется компания, выигравшая миллионы на проектах по несуществующей ВСМ

Заниматься исследованием для транспортной реформы в Екатеринбурге будет компания, которая готовила бизнес-планы по строительству высокоскоростной магистрали и скоростной ветки «Екатеринбург – Нижний Тагил».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подведены итоги конкурса на исследование по транспортной реформе в Екатеринбурге. Рассматривались три заявки: от ООО «Институт развития автодорожного комплекса» (Москва), ООО «Агентство дорожной информации Радар» (Пермь) и ООО «Центр экономики инфраструктуры» (Москва). Все три снизили цену от максимально возможной – это 12,5 млн рублей. Первая компания предложила 11,5 миллионов рублей, две вторые выставили цену, одинаковую вплоть до копейки: 9 млн 375 тысяч рублей 1 копейка. С учетом всех критериев победителем признали «Центр экономики инфраструктуры». ЦЭИ регулярно участвует и выигрывает в закупках, инициированных РЖД и ее «дочками». Эта компания была признана победителем по аукциону на разработку бизнес-плана и паспорта проекта организации скоростного железнодорожного сообщения «Екатеринбург – Челябинск» (ВСМ между уральскими городами, вероятно, построена не будет) и аналогичных документов для скоростного сообщения Екатеринбурга и Нижнего Тагила (3,7 млн и 13,5 млн соответственно). «Центр экономики инфраструктуры», кроме того, выигрывал аукционы по разработке стратегии социально-экономического развития Волгоградской области и готовил доклад о приоритетах развития Российской Федерации для министерства экономического развития.

Напомним, администрация Екатеринбурга за последние три года уже в третий раз проводит транспортное исследование, на них уже потратили около 33 милионов рублей. Заказчик для проведения исследования передаст генплан, данные о работе светофоров, жалобы жителей, данные о застройке, численности жителей, а также – результаты исследования, которое проводил «Город.PRO» – при том, что чиновники открыто заявляют, что исследование этих урбанистов их не устраивает.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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