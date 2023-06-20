В Екатеринбурге началась транспортная реформа. Как изменятся маршруты трамваев, троллейбусов и автобусов

Администрация Екатеринбурга запускает транспортную реформу. В августе в городе изменятся маршруты движения трамваев и троллейбусов, а осенью будет скорректирована маршрутная сеть автобусов. Новую схему движения общественного транспорта презентовали сегодня в мэрии.

Как сообщил вице-мэр Алексей Бубнов, до ноября 2023 года администрация рассчитывает получить всю партию белорусских троллейбусов (50 единиц) с автономным ходом. В связи с этим с 1 августа изменятся 6 троллейбусных маршрутов:

№ 1 «Химмаш – ЖД вокзал». Маршрут останется без изменений, но на линии будут работать 15 машин, а интервал движения сократится.

№ 4 «Станция «Динамо» – Сулимова». Маршрут будет продлен до остановок «ГКБ № 7» и «Авангард». На линию выпустят 10 машин, интервал движения составит 6-8 минут.

№ 9 «Самолетная – ЖД вокзал». Маршрут будет укорочен до остановки «Декабристов».

№ 11 «Онуфриева – «Мэринс Парк Отель». Конечная остановка будет перенесена на пункт «ЖД вокзал».

№ 14 «Академгородок – Декабристов». Троллейбус пойдет по улицам Академика Сахарова – Вильгельма де Геннина – Краснолесья и до остановки «ЦПКиО». Маршрут будет укорочен, заезд на Декабристов исключен. На линию выпустят 10 машин, интервал движения в часы пик составит 9 минут.

№ 37 «Посадская – Академическая». Изменится конечная остановка. Маршрут будет направлен по улице Мира до остановки «Уралобувь». После окончания работ на развязке у «Калины» планируется продлить троллейбусный маршрут до микрорайона Синие Камни.

Троллейбусный маршрут № 5 «Коммунистическая – ЦПКиО» будет отменен. Высвободившиеся машины задействуют на маршруте № 14.

С 1 августа в городе изменятся 13 трамвайных маршрутов. Как сообщили в транспортном комитете, трамваи во многом дублируют друг друга, из-за этого возникают большие интервалы движения на отдельных маршрутах. Жители недовольны, так как им приходится долго ждать на остановке конкретного трамвая. Корректировка транспортной схемы должна решить эту проблему, заверили чиновники.

Маршрут № 5 «Площадь Первой Пятилетки – 40 лет ВЛКСМ» будет укорочен до станции «Шарташ». На линию выпустят 10 трамваев, интервал движения составит 7-8 минут.

Маршруты № 8 и № 22 объединят на пути следования от улицы Машиностроителей до УрФУ. Интервал движения составит 7-9 минут.

Маршруты № 14 и № 25 объединят на пути следования от станции «Керамическая» до Эльмаша. Интервал движения составит 11 минут.

Четыре трамвайных маршрута будут закрыты. Как дублирующий отменяется № 16 «Эльмаш – Шарташ», маршрут № 9 «Керамическая – ЦПКиО» потерял актуальность после открытия станций метро «Чкаловская» и «Ботаническая». Маршруты № 12 «7 ключей – ВИЗ» и № 33 «Дворец спорта – ЦПКиО» создавались на время реконструкции Макаровского моста и улицы Московской, а теперь стали неактуальны.

С 1 сентября четыре автобусных маршрута будут заходить в Новокольцовский район, где расположен студенческий кампус: № 01 «Метро Ботаническая – аэропорт – станция Кольцово»; № 44 «метро Ботаническая – Компрессорный»; № 56 «7 ключей – Птицефабрика» и № 65 «ЖД вокзал – аэропорт Кольцово».

В ближайшем будущем изменится движение маршрута № 94 «УрФУ – Новосвердловская ТЭЦ». Будут введены дополнительные рейсы в 6:40 и 19:09 от УрФУ с заездом по ЕКАД до остановки «СНТ «Звездочка».

С конца декабря изменятся еще несколько автобусных маршрутов:

№ 05 «Химмаш – Патрушиха». Частично изменится схема движения по улице Косарева.

№ 016 «Патрушиха – Южная подстанция». Маршрут будет продлен внутри Академического района.

№ 043 «ЖД вокзал – п. Северка». Добавится заезд в поселок Карасьеозерский-2.

№45 «ЖД вокзал – НПЦ Онкология». Маршрут будет проходить через поликлинику № 2 и стационар ЦГБ № 2.

№ 46 «Пехотинцев – ТЦ «Лента». Маршрут будет сокращен до улицы Потанина.

№ 61 «Пехотинцев – 40 лет ВЛКСМ». Схема движения поменяется в связи со строительством автобусных остановок на улице Ольховской.

№ 077 «Ритейл-парк – Высоцкого». Маршрут будет продлен внутри микрорайона «Солнечный».

«Логика изменений связана с истечением контрактов на обслуживание маршрутов наземного транспорта. Новые маршруты – это выстраданное решение. Транспортный комитет работал с транспортными предприятиями в течение года. Все это делается для удобства пассажиров», – заявил вице-мэр Алексей Бубнов.

Администрация Екатеринбурга предпринимает попытки реформировать маршрутную сеть общественного транспорта с 2016 года. На исследование пассажиропотока чиновники потратили 12 миллионов рублей. Но глобальную корректировку транспортной схемы пришлось отложить сначала из-за общественного недовольства, а затем из-за пандемии коронавируса. В последние два года мэрия проводила только точечные изменения.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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