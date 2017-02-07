Вице-мэр Екатеринбурга Евгений Липович уходит в отставку

Публикации за 07.02.17

Вице-мэр Екатеринбурга Евгений Липович написал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом сегодня сообщает пресс-служба мэрии.

Как передает корреспондент NDNews.ru, Липович проработал в администрации города почти 10 лет. «Положительных результатов очень много, и я благодарю Евгения Ефимовича за многолетнюю успешную работу, – заявил глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. – Безусловно, он является высочайшим профессионалом своего дела. Для нас он по-прежнему остается членом команды, который внес масштабный вклад в развитие нашего города и вписал свое имя в историю Екатеринбурга».

Исполняющим обязанности замглавы администрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии назначена Тамара Благодаткова. Ранее она возглавляла комитет благоустройства.

Уход Липовича совпал с намерением городских властей с 1 июля 2017 года ввести новую транспортную схему. Реформа вызвала ожесточенные дискуссии в обществе. Предполагается, что в Екатеринбурге значительно сократится число маршрутов общественного транспорта и их протяженность. Гражданам придется делать больше пересадок, но время ожидания на остановках, как заявляют авторы проекта, будет сокращено. Общественный резонанс вокруг новой маршрутной сети вынудил чиновников представить проект на обсуждение в гордуме. Депутаты ожидаемо раскритиковали реформу. Резко притив высказался также глава ГИБДД области Юрий Демин.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 07.02.17

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