Место Евгения Липовича в мэрии отдано главе администрации Ленинского района

Публикации за 20.03.17

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб на состоявшемся сегодня оперативном совещании с главами районов и руководителями структурных подразделений представил коллегам своего нового заместителя по вопросам благоустройства, транспорта и экологии.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, им стал Евгений Архипов, до недавнего времени занимавший должность главы администрации Ленинского района Екатеринбурга.

Евгений Архипов родился 26 января 1970 года в Свердловске. Высшее образование он получил в Уральском политехническом институте на строительном факультете по специальности «инженер-строитель». В 1993-1994 годах Евгений Константинович работал специалистом группы внедрения и сопровождения программного обеспечения Управления компьютеризации, в 1994-1995-м – главным экономистом в филиале «СКБ-Банка» «СФИНКС». С 1995 по 2002 год Евгений Архипов занимался предпринимательской деятельностью, затем до 2004 года занимал пост помощника управляющего филиалом ЗАО «КБ «ГУТА-банк». С 2004 по 2008 год он являлся генеральным директором ЗАО «Формула строительства», с 2008 по 2009-й – гендиректором ООО «АИК «Формула строительства». С 2009 по 2010 год Архипов состоял в должности директора МУ «Благоустройство», с 2010 по 2011 год он был заместителем директора по строительству объектов дорожной инфраструктуры МУ «Капитальное строительство». В 2011 году он стал заместителем главы администрации Ленинского района по вопросам благоустройства, а затем – этот пост он занимал вплоть до марта 2017 года.

Напомним, ранее должность замглавы администрации по вопросам благоустройства и транспорта занимал Евгений Липович, который покинул свой пост в феврале. Уход Липовича по времени совпал с намерением городских властей с 1 июля 2017 года ввести новую транспортную схему. Реформа вызвала ожесточенные дискуссии в обществе. Предполагалось, что в Екатеринбурге значительно сократится число маршрутов общественного транспорта и их протяженность. Гражданам придется делать больше пересадок, но время ожидания на остановках, как заявляют авторы проекта, будет сокращено. Общественный резонанс вокруг новой маршрутной сети вынудил чиновников отложить реформу до 2019 года.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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