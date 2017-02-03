«Это утопия»: Юрий Демин раскритиковал новую транспортную схему Екатеринбурга

Публикации за 03.02.17

Начальник свердловской ГИБДД Юрий Демин высказал свою точку зрения о новой маршрутной схеме в Екатеринбурге.

Как передает корреспондент NDNews.ru, главный гаишник области отметил, что безопасность дорожного движения в уральской столице должна стать одним из ключевых моментов реформы. Однако в Госавтоинспекцию никто из разработчиков не обращался, хотя этот вопрос является главным – он важнее увеличения прибыли транспортных предприятий, считает Демин.

«Изменения нужны, но они должны быть очень тщательно выверены, вводиться постепенно, и быть направлены на удобства для граждан, не вызывая никаких отрицательных результатов.

Резкое и некомфортное изменение, связанное с длительными и частыми пересадками, приведет к тому, что еще большее число граждан пересядет на личный автотранспорт. Ни о каком возврате пассажирского потока на уровень 80-х годов не может быть и речи, сам парк используемого автотранспорта вырос в разы. Целью транспортной схемы должно стать максимально комфортное передвижение на общественном транспорте, однако в предложенной схеме мы наблюдаем противоположное», – цитируют слова Демина в отделе пропаганды областного управления ГИБДД.

По словам главы ведомства, разработчики не поинтересовались состоянием аварийности на тех или иных участках улично-дорожной сети, задействованной в новой транспортной схеме. Хотя зачастую именно ДТП становятся причиной затруднений в движении общественного транспорта, а соответственно, начнется и несоблюдение графика движения. Как следствие – обещанные 3-7 минут ожидания общественного транспорта невозможно будет соблюсти, отмечает Демин.

«В новой схеме предусмотрено большее количество пересадок пассажиров, которые, выходя из общественного транспорта, станут пешеходами. Это пешеходный поток никто не просчитал, никто не исследовал время прохождения гражданами маршрута движения от одной остановки до другой, не учел состояние аварийности конкретно в этих местах, причины ДТП и их последствия, а людям придется переходить до нескольких перекрестков. Это значит – существенное увеличение пешеходного потока. Люди при условии повременной оплаты проезда и в целях экономии денежных средств неизбежно начнут торопиться и нарушать ПДД, что неминуемо приведет к росту ДТП», – заявил гаишник.

Демин также отмечает, что Свердловская область обладает огромным потенциалом специалистов в сфере транспорта, логистики, экономики и других направлений, который, к сожалению, не был использован. «Ни в одном регионе России не пошли по схеме единовременного кардинального изменения маршрутов движения общественного транспорта, значит – это не реально сделать. Сломать сейчас работающую ранее систему и попытаться безболезненно реализовать абсолютно новый проект – это утопия. Уже сейчас это привело к нервным потрясениям у населения, а при внедрении не проработанной и не продуманной схеме последствия могут быть удручающими. Считаю, что необходимо организовать полноценные широкомасштабные исследования, с привлечением максимального количества экспертов в области организации дорожного движения, в том числе и сотрудников Госавтоинспекции Свердловской области», – заключил Демин.

Напомним, в рамках затеянной городскими властями реформы предполагается, что в городе значительно сократится число маршрутов общественного транспорта и их протяженность. Гражданам придется делать больше пересадок, но время ожидания на остановках, как заявляют авторы проекта, будет снижено. Общественный резонанс вокруг новой маршрутной сети вынудил чиновников представить проект на обсуждение в гордуме. Депутаты ожидаемо раскритиковали реформу.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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