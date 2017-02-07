Якоб: внедрение новой маршрутной схемы перенесем на 2019 год

Публикации за 07.02.17

Администрация Екатеринбурга отказалась от своего намерения внедрить новую маршрутную схему общественного транспорта в июле 2017 года. Об этом сити-менеджер Александр Якоб рассказал сегодня пресс-секретарю горадминистрации Денису Сухорукову, интервью опубликовано на сайте мэрии.

По словам Якоба, схема будет доработана с учетом предложений общественности и экспертного сообщества. «Новая маршрутная сеть должна стать удобной как для школьника, так и для пожилого человека. В настоящее время созданы рабочие группы по каждому направлению проекта, которые позволят учесть большинство предложений. Планируется, что на доработку схемы понадобиться около года», – заявил он.

Реализация схемы новой маршрутной сети будет разделена на этапы, которые позволят избежать ошибок при ее внедрении. Якоб уточнил, что сначала будет подготовлена транспортная инфраструктура, в том числе выделенные полосы, остановочные и пересадочные комплексы, установлены средства видеофиксации. Особое внимание город планирует уделить информированию населения и созданию соответствующих информационных комплексов и служб.

«С учетом того, что в 2018 году Екатеринбург будет принимать матчи Чемпионата мира по футболу, дата внедрения новой маршрутной схемы будет перенесена на 2019 год»,– заявил сити-менеджер Екатеринбурга.

Напомним, проект новой маршрутной схемы вызвал широкий общественный резонанс. Граждане завалили авторов схемы негодующими письмами, кроме того, в Екатеринбурге прошел митинг против транспортной реформы.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.02.17

Вице-мэр Екатеринбурга Евгений Липович уходит в отставку. / Дочернюю компанию Уралвагонзавода «УВЗ-Логистик» продают структуре некоммерческого пенсионного фонда. / Второму Уральскому кинофестивалю быть: дирекция назвала даты проведения – 2-8 сентября 2017 года. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»