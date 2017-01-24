«Работа с населением проведена отвратительно», – депутаты гордумы Екатеринбурга устроили разнос новой транспортной схеме

Публикации за 24.01.17

Общественный резонанс вокруг новой маршрутной сети Екатеринбурга вынудил городских чиновников представить проект на обсуждение в думе. Депутаты ожидаемо раскритиковали реформу и посоветовали транспортному комитету мэрии прислушиваться к пожеланиям горожан. По решению народных избранников, новая маршрутная сеть будет дорабатываться с участием комиссии по горхозяйству ЕГД.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня в рамках информационного часа перед депутатами выступили глава транспортного комитета мэрии Игорь Федотов и представитель компании-разработчика «Город.PRO» Андрей Толмачев. Оба в очередной раз подчеркнули главные преимущества новой маршрутной сети: время ожидания на остановках составит 5-7 минут, повысится безопасность общественного транспорта (за счет сокращения переполненных маршруток от частных перевозчиков), удаление дублирующих маршрутов позволит городскому бюджету сэкономить два миллиарда рублей на обслуживание муниципального транспорта. Игорь Федотов также добавил, что реформа включает появление 14 новых остановок, организацию выделенных полос для общественного транспорта с установкой точек видео- и фотофиксации нарушений, создание центра управления пассажирскими перевозками, который будет оперативно направлять резервный транспорт в случае форс-мажорах на дорогах.

Впрочем, представленные доклады совсем не убедили депутатов. Елена Дерягина заявила, что администрация города плохо сработала с информационной частью реформы: «После нового года ко мне на прием шли жители только с вопросами по транспортной схеме. Я очень недовольна, что с депутатами заранее не согласовали и не прояснили этот вопрос, нас бросили как на амбразуру, где нужно доказывать, что ты не дурак. Это огромное замечание к администрации». Также она потребовала уточнить, как будут добираться жители Химмаша до центра с учетом отмены троллейбусных маршрутов в этом районе. Посыпались и другие вопросы от депутатов – как будут ходить автобусы до поселков Мичуринский и Большой Исток, что делать жителям ЖБИ, если сломается единственный трамвай, который будет курсировать в этом микрорайоне. Представитель «Город.PRO» поначалу терпеливо разъяснял новые маршруты, но в конце концов не выдержал и предложил обращаться к нему с вопросами в частном порядке.

Депутаты также потребовали объяснить, каким образом городские власти будут доносить изменения транспортной схемы до жителей. По словам Игоря Федотова, появится некий программный продукт, который позволит рассчитывать, как удобнее добираться из точки А в точку Б. «Мы хотим создать красивую и понятную навигационную схему, которая появится на каждой остановке общественного транспорта. Будут распространяться буклеты и листовки. Перед внедрением новой маршрутной сети планируется привлечь волонтеров. Также будут заменены информационные таблички на всех остановках. Работа по этому плану уже началась», – заверил Федотов.

Депутат Александр Смолин засомневался, что разработчики новой схемы учли загруженность городских дорог. «Сейчас нам декларируют ожидание транспорта не более 5-7 минут, но это в том случае, если нет пробок. К таким идеальным условиям мы не придем никогда!» – резонно заметил справедливоросс.

Федотов сообщил, что проблема пробок будет решена за счет выделенных полос для общественного транспорта, и в этом вопросе идет взаимодействие с ГИБДД. «Сейчас определяются полосы для клиентских групп к ЧМ-2018, к ним добавятся средства фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Мы определили 28 точек для установки камер, но минтранс пока выделил деньги только на 9», – заявил чиновник. Также начальник транспортного комитета уточнил, что повременной тариф на проезд для граждан будут представлен ближе к апрелю – мэрия до сих пор разрабатывает предложения.

Дмитрий Сергин поинтересовался, что будет с коммерческим транспортом после внедрения новой сети: «Я так понимаю, ставится задача похоронить бешеные маршрутки?». Федотов сообщил, что мэрия не станет отказываться от услуг частных перевозчиков, но к ним будут предъявлены более строгие требования в конкурсе на муниципальный контракт. При этом он подчеркнул, что количество подвижного состава МОАП за счет покупки автобусов к ЧМ увеличится.

«Мы принимаем конструктивные предложения. Транспортная схема еще не закончена. Комитет по транспорту ежедневно обрабатывает порядка 30-40 вопросов от населения. Пожелания будут учтены», – заявил Федотов в заключение беседы с думой. В ответ депутаты потребовали регулярных отчетов от транспортного комитета мэрии по реализации реформы. Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман даже предложил устраивать мини-отчеты на каждом заседании думы.

Стоит отметить, что сам градоначальник выступает в поддержку реформы и одной из главных ее целей видит денежный аспект. «Система общественного транспорта установлена в 1977 году. Город расширяется, нужно менять схему, – сказал корреспонденту NDNews.ru Евгений Ройзман. – Кроме того, муниципальный транспорт ежегодно уходит в минус 2 миллиарда за счет того, что Екатеринбург – единственный миллионник, где субъект Федерации не субсидирует общественный транспорт. Нам область даже не выплачивает компенсации за проезд льготников».

На вопрос, готова ли администрация Екатеринбурга отложить реформу, если выступит губернатор против нее, мэр заявил: «Я считаю, администрация Екатеринбурга не имеет права откладывать новую схему. Если губернатор испугается, он должен сказать: «Хорошо-хорошо, регион будет субсидировать общественный транспорт Екатеринбурга». Такая опасность есть [что схему отложат], но в принципе город свободен в принятии решений, и именно от руководства города зависит, каким будет сеть общественного транспорта».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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