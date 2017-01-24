Мэрия Екатеринбурга представила обновленную транспортную схему (ДОКУМЕНТ)

Публикации за 24.01.17

На официальном портале Екатеринбурга размещен обновленный проект маршрутной сети общественного транспорта.

Как заявили в пресс-службе мэрии, теперь «каждый житель города сможет без труда понять траектории движения маршрутов и их интенсивность, а также легко определить, как переместиться из одного района в другой».

В мэрии утверждают, что городские власти и разработчики сети учли все поступившие на данный момент замечания и предложения. К примеру, схема дополнилась новыми маршрутами, о которых просили екатеринбуржцы. В частности, продлен автобусный маршруты до ЖБИ (с улицы Новгородцевой до центра можно проехать без пересадок), введен экспресс-маршрут от Кольцово до станции метро «Ботаническая» (жители поселка смогут доехать до пересадочного узла и воспользоваться другими видами транспорта для перемещения до центра). Несколько направлений были немного изменены (те, что заканчивались около главного здания УрФУ, продлили до ЖБИ или Синих Камней), а также появились новые (например, по улице Московской, который будет запущен в следующем году). Стоит обратить внимание, что на схеме микрорайон Химмаш обслуживается как троллейбусами, так и автобусами.

Нумерация: трамваи – с № 1 по № 20, троллейбусы – с № 20 по № 40, автобусы – с № 40

«Карта стала удобочитаемой. Предыдущая показывала разницу частоты движения прежних маршрутов и новых, а эта позволяет рассмотреть, как проходит каждый маршрут в уже более удобном формате, и понять, как проехать из пункта А в пункт Б», – резюмируют в мэрии.

Напомним, сегодня в городской думе создатели схемы будут разъяснять ее преимущества депутатам. Ранее в обществе вспыхнули ожесточенные споры. Многие горожане приняли реформу в штыки. Новая система транспортного движения начнет действовать в уральской столице с 1 июля 2017 года. Реформа предполагает ликвидацию более 100 маршрутов общественного транспорта, что вызвало огромное возмущение рядовых горожан и резкую критику официальных лиц. Кроме того, свердловский прокурор Сергей Охлопков поручил организовать проверку законности действий мэрии.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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