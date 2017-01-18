«Администрация Екатеринбурга должна извиниться и не допустить бунтов!» / За прошедшие дни в теме по транспортной схеме не отметился только ленивый

Публикации за 18.01.17

Страсти вокруг новой транспортной схемы Екатеринбурга продолжают накаляться. Если на прошлой неделе первую волну негодования выплеснули рядовые пользователи как транспорта, так и соцсетей, то на этой преобладали заявления от официальных лиц. Все более или менее медийные лица поторопились высказать свое мнение, вне зависимости от возможности реально повлиять на ситуацию.

Например, омбудсмен Татьяна Мерзлякова предлагает администрации города остановиться и извиниться перед населением. «Я убеждена в одном – бурная реакция людей показала, что эту непродуманную реформу просто необходимо остановить… В большинстве своем люди не поверили обещаниям, молодые неопытные эксперты их не убедили. И явно выраженное намерение администрации города проигнорировать мнение жителей, свести все к тому, что люди просто не поняли идеи разработчиков, не хотят разбираться, может привести к эскалации напряженности, протест может принять более острую форму», – заявила Мерзлякова в своем открытом письме Александру Якобу.

Обвиняет мэрию и один из соавторов схемы – специалист общественной организации «Город.Pro» Андрей Толмачев. Символично, что площадку ему предоставил главный печатный орган региональных властей – «Областная газета». Заголовок материала отсылает к, казалось бы, канувшим в Лету временам войны города и области: «Мэрия совершила грубейшую ошибку». «Нельзя такие документы выкладывать в паблик без пояснения того, что это такое и как это будет работать. Иначе они (документы) начинают жить своей жизнью, и люди, которые не понимают, как они будут реализованы, начинают их комментировать. Я не знаю, что будет делать администрация дальше – она совершила грубейшую ошибку. И я теперь даже не знаю, как исправить отношение людей к этой схеме, потому что все услышали, что отменят 114 маршрутов. Мэрия меня очень огорчила», – заявил «ОГ» Андрей Толмачёв.

Высказались по проблеме и большинство наиболее активных депутатов. Андрей Альшевских заявил, что проект, возмутивший население, надо отложить в долгий ящик и заказать альтернативный – у других специалистов. Максим Иванов в шутку предложил объявить конкурс для волонтеров, которые будут вести разъяснительную работу среди граждан на остановках, и обещал лучших пригласить к себе на экскурсию в Госдуму. Эсер Дмитрий Ионин отметился фотографиями из трамвая и резюмировал, что «на ровном месте создана ситуация народного бунта, и людей нужно успокоить», после чего объявил, что 31 января «Справедливая Россия» намерена провести митинг против внедрения новой схемы. Спикер заксо Людмила Бабушкина предложила разобраться в проблеме профильному комитету регионального парламента. Его председатель Валентин Лаппо, до недавнего прошлого – префект Железнодорожного района Екатеринбурга, по сути поддержал мэрию, заявив, что «необходимость в переменах назрела», и «это не дело, когда на одной остановке пересекается 20 маршрутов».

В ближайшее время вопрос планируется обсудить сразу на нескольких площадках – в общественных палатах города и области, в городской думе, в профильном комитете заксо. Правда, итог этих обсуждений пока неясен. Достаточно серьезно настроена прокуратура. Как сообщила сегодня пресс-секретарь надзорного ведомства Марина Канатова, прокуратура намерена сравнить число маршрутов всех видов ОТ в старой и новой схеме по каждому микрорайону, а уже потом собирать совещание с привлечением всех заинтересованных структур.

Сама администрация ушла в оборону. «Новая схема движения, которая начнет действовать в столице Урала с 1 июля 2017 года, разработана муниципалитетом при участии представителей екатеринбургской общественности, местных и иностранных экспертов в области урбанистики и транспорта, а также прошла процедуру публичного обсуждения и определения оценки регулирующего воздействия посредством размещения на официальном портале Екатеринбурга, в результате чего получила положительное заключение общественников и специалистов», – гласит последний на сегодня пресс-релиз на эту тему. Тем не менее, ранее замглавы администрации города по потребительскому рынку и услугам Владимир Боликов все же оговорился, что опубликованный проект носит «предварительный» характер.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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