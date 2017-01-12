От «переименуем в Квестбург!» до «жди погромов!» / Городской интернет взорвался обсуждениями новой маршрутной сети (СКРИНЫ)

Публикации за 12.01.17

Жители Екатеринбурга второй день выражают в интернете свое возмущение планами по сокращению маршрутной сети общественного транспорта. Горожане, увидевшие в списках ликвидируемых с 1 июля маршрутов привычные номера, требуют у городских властей объяснений, а некоторые даже видят здесь угрозу национальной безопасности – ведь в разработке новой схемы принимал участие американец. Не обошлось и без упоминаний о грядущих выборах губернатора.

Вопросы граждане задают самые серьезные. Вот что пишет горожанин Андрей Каща: «Буду говорить за трамвайчики на Вторчермете, потому что я ими пользуюсь постоянно... Сейчас: трамваи идут на ВИЗ (№1), к метро Ботаническая (№34), к ЦПКиО (№9), Эльмаш (№14 и №25), на ЖБИ через Площадь 1905 года (№15), к ж/д-вокзалу (№27)… Что будет с 2017 года: два маршрута (№4а и №4б), которые на 85% дублируют друг друга. Не остается ни одного трамвая, на котором можно доехать без пересадки до Радищева, Московской, площади 1905 года, ж/д вокзала, ВИЗа, ЦПКиО (т.е. «обрезана» сразу 2/3 города). Для жителей южной окраины Екатеринбурга несколько лет назад специально тянули трамвайную ветку по Фучика, чтобы можно было добраться до метро Ботаническая. Пускали новый маршрут №34 (Керамика – метро Ботаническая). Всего 4 трамвая, но этого было достаточно! Сейчас отменяют маршрут №34, который на СТО ПРОЦЕНТОВ обособлен от автомобильных дорог (за исключением перекрестков). Для кого эта ветка? На кой хрен администрация города тянула новую ветку к метро Ботаническая? Зачем тратили на нее десятки миллионов рублей, если она становится фактически ненужной для людей?» Другой пользователь интернета указывает на то, что на Шарташе из четырех ныне существующих трамвайных маршрутов отменяют четыре (4, 16, 18, 20). «Получается, трамвайную ветку от Уральской до Шарташа можно срочно разобрать и сдать в металлолом?» – пишет пользователь и добавляет, что один из крупных застройщиков планирует построить на перекрестке Блюхера – Данилы Зверева – Советская новый район на 10 тыс. жителей. «И вся эта толпа будет ходить строем по новой аллее, полученной вместо ликвидированной трамвайной линии», – резюмирует горожанин.

Екатеринбуржцы указывают, что «альтернативно одаренные товарищи, которые это устроили», в первую очередь должны были презентовать детальную карту, где было бы видно нитку движения всех по отдельности нововведенных маршрутов, чтобы люди знали, какой маршрут и на какой остановке им искать, как он пойдет и где и на что можно сделать пересадку.

Один из соавторов схемы, Андрей Толмачев, не успевает отвечать в Фейсбуке всем разгневанным пользователям и в конце концов попросил тайм-аут: «А можно мы дорисуем схему маршрутов, опубликуем ее с пояснениями. Вы на нее посмотрите, а потом будете задавать вопросы о том, что непонятно. На схемы лучше смотреть, а не пытаться их составить в голове после прочтения таблицы». Позже от отредактировал свой комментарий (см. скрин).

Отметим, что самые оптимистичные горожане все же нашли в себе силы для генерирования шуток на злобу дня: «а пока остается только переименовать город в Квестбург!»; «новая сеть предусматривает пробежки с мэром!» (как известно, Евгений Ройзман по субботам совершает пробежку по центру города); «это был неправильный американец, обамовский – надо попросить, чтобы нам трамповского прислали, пусть новую схему рисует!», «это все для того, чтобы мы в 2018 году из своих гетто выбраться не могли и гостей ЧМ не смущали».

Один горожанин даже подозревает, что обстановку в городе «раскачивают» намеренно: «Смотрю план мэрии Екатеринбурга по реформе городского общественного транспорта и понимаю, КТО и ЗАЧЕМ это затеял. Никакой конспирологии и, Боже упаси!, никакого антисемитизма! Но... Приезжал к нам посол США. Приезжал к нам посол Мелкобритии. Оба тайно встречались с либеральной общественностью. Теперь америкос нам план реформы городского транспорта устраивает. Ставлю сто баксов против ста рублей, что это взорвёт город! Дождутся, ведь, что народ выйдет на митинг с последующим погромом. А либеральные, неполживые СМИ выдадут это за борьбу с «кровавым режимом», – пишет он.

Самые же дальновидные напоминают о предстоящих губернаторских выборах. «Вот видите – храм на воде уже мелочью кажется. А выборы губернатора выиграет тот, кто сможет выигрышно для себя отработать две темы – транспортную сеть и ремонт Макаровского моста», – резюмируют некоторые пользователи.

Напомним, перед новым годом план реформы представили городской Общественной палате. Ее председатель Яков Спектор отметил, что «этот вопрос не готов к принятию обществом, поэтому мы его не закрываем». Члены палаты высказали следующие претензии: пожилым людям и мамам с детьми очень тяжело ездить с пересадками, особенно с багажом; повременной тариф сыграет злую шутку в условиях перманентных екатеринбургских пробок; пенсионерам трудно будет адаптироваться к новой схеме; вся реформа разрабатывается кулуарно, рядовые граждане практически ничего о ней не знают, а это сразу вызывает негатив.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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