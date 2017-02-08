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Екатеринбург

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Публикации за 08.02.17

«Через два года уже будет нечего реформировать»: «Город.PRO» раскритиковал решение мэрии Екатеринбурга о переносе сроков внедрения новой транспортной схемы

«Через два года уже будет нечего реформировать»: «Город.PRO» раскритиковал решение мэрии Екатеринбурга о переносе сроков внедрения новой транспортной схемы

Разработчики новой транспортной схемы Екатеринбурга выразили сожаление по поводу переноса сроков начала реформы. Напомним, вчера глава администрации Александр Якоб заявил, что изменения движения городского общественного транспорта будут , а не с 1 июля 2017 года, как предполагалось ранее. Также было объявлено об по транспорту Евгения Липовича, который являлся куратором новой схемы.

«Перенос этой важной реформы на два года несет риск ее полной отмены. Кроме того, может так случиться, что через два года в городе уже будет нечего реформировать. Нет никаких гарантий, что ключевые транспортные операторы, ЕТТУ и МОАП, переживут эту отсрочку. В случае их банкротства екатеринбуржцы окажутся наедине с «удобными маршрутками» с последствиями, которые мы уже можем сегодня наблюдать во многих городах России. Отказ от реформы общественного транспорта негативно скажется на развитии Екатеринбурга, качестве жизни горожан и городской экономике», – написала в фейсбуке директор фонда «Город.PRO» Лариса Бузунова.

Стоит отметить, что проект разработки новой маршрутной сети Екатеринбурга обошелся в 8 миллионов рублей. При этом в городе уже началась агитационная кампания в поддержку реформы. В частности, в трамваях начали транслировать аудиосообщения. На днях мэрия обещала открыть колл-центр для приема вопросов горожан. Ранее вице-мэр Сергей Тушин представил обширный план по информированию населения о новой схеме движения городского транспорта. Он включал в себя разработку мобильного приложения-навигатора, выпуск информационных листовок, рекламные сообщения в городском транспорте, работу волонтеров на остановках. Затраты на эти мероприятия городские чиновники не озвучивали. Также в мэрии было сформировано 7 рабочих групп по реализации проекта новой маршрутной сети.

Напомним, в рамках затеянной реформы предполагалось, что в Екатеринбурге значительно сократится количество маршрутов общественного транспорта и их протяженность. Гражданам придется делать больше пересадок, но время ожидания на остановках, как заявляли авторы проекта, составит 5-7 минут. Необходимость внедрения новой маршрутной сети мэрия объясняла убытками муниципального транспорта, который ежегодно теряет до 2 миллиардов рублей.

Информация о реформе вызвала широкий и обвальную критику со стороны горожан, депутатов и . В частности, представители Свердловской упрекали городские власти в том, что они поздно начали информационную кампанию и тем самым спровоцировали негативную реакцию граждан.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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