«Ущемили права инвалидов и пенсионеров»: общественники вновь раскритиковали новую транспортную схему Екатеринбурга

Публикации за 31.01.17

Общественные палаты Екатеринбурга и Свердловской области сегодня провели совместное заседание по самому резонансному вопросу января – реформа маршрутной сети уральской столицы. Администрация города наконец-то представила четкий план информационной работы с населением, но все равно не избежала критики. По замечанию общественников, чиновники «забыли» спросить мнения о нововведениях у самой уязвимой группы горожан – у пенсионеров и инвалидов, передает корреспондент NDNews.ru.

О том, как администрация Екатеринбурга будет рассказывать горожанам о новой транспортной схеме, сегодня сообщил вице-мэр Сергей Тушин. По его словам, на первом этапе (февраль-март 2017 года) мэрия будет принимать вопросы и пожелания горожан по корректировке схемы с помощью анкетирования и по интернету. На втором этапе (июнь-август 2017 года) начнется полномасштабная разъяснительная кампания: на всех остановках появятся информационные листовки, в транспорте – рекламные сообщения, на улицах будут работать 250 волонтеров, которые помогут жителям разобраться в новых маршрутах. Кроме того, мэрия анонсировала запуск мобильного приложения, с помощью которого можно быстро рассчитать оптимальный маршрут, выпуск карманных путеводителей и открытие колл-центра. Помимо этого планируются встречи с трудовыми коллективами на заводах и ветеранскими организациями.

Общественники в целом остались довольны предложенным планом, но высказали претензии городским чиновникам за позднюю реакцию на возмущение горожан. «Сначала вышло постановление об отмене маршрутов, которое вызвало панику у людей. А следом появилась информация о повышении проезда на два рубля с 1 февраля. Разве можно так поступать с населением?» – высказался глава областной общественной палаты Станислав Набойченко.

Кроме того, новую транспортную схему раскритиковала председатель всероссийского общества слепых в Свердловской области Мавзиля Юдина. По ее словам, разработчики не сочли нужным встретиться с инвалидами по зрению, а они выступают категорически против изменения маршрутов, к которым привыкли. «Руководители объясняют нам внедрение новой сети экономикой, а сами ездят на работу на служебных автомобилях. А общественным транспортом пользуются пенсионеры, ветераны и инвалиды, и экономические решения не должны ущемлять их права!» – заявила общественница и сорвала аплодисменты в зале.

После этого вынужден был взять слово вице-мэр Евгений Липович. Он сообщил, что в Екатеринбурге падает пассажиропоток, но при этом увеличивается транспортная работа, вследствие чего городские транспортники несут миллионные убытки. Новая сеть, по мнению чиновников, должна привлечь больше пассажиров за счет комфортного передвижения. При этом глава транспортного комитета Игорь Федотов заверил, что с введением повременного тарифа стоимость поездки для екатеринбуржцев останется прежней – или даже понизится.

Кстати, о возможных вариантах повременного тарифа рассказал глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб уже после заседания. По словам сити-менеджера, специалисты рассматривают тариф, рассчитанный на 45, 60 и 90 минут. «Скорее всего, с учетом транспортной доступности эксперты придут к предположению, что это будет 60 минут. Причем время отмечается не по окончании второй поездки, а на ее начало. Тарифное меню, возможно, еще поменяется, но в сторону понижения стоимости поездки», – отметил Якоб.

По итогам заседания обе общественные палаты предложили администрации Екатеринбурга проинформировать о новой сети все социальные группы горожан и организовать сбор замечаний по проекту. Также прозвучала рекомендация включить в рабочую группу мэрии общественников, в том числе представителей обществ инвалидов. Идею поддержала только часть членов ОП, поэтому представители общества слепых довольствовались передачей своих предложений транспортному комитету Екатеринбурга. Повторное совместное заседание общественники планируют провести в июне, чтобы проверить готовность городских властей к проведению масштабной реформы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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