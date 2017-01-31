Екатеринбуржцы вышли на улицы под «Ленинград»: «Остается только пить» (ВИДЕО)

Публикации за 31.01.17

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Внедрение новой транспортной схемы в Екатеринбурге столкнулось с ожесточенным сопротивлением общественности. Сегодня, несмотря на будний день, несколько сотен человек вышли на площадь Обороны, где состоялся митинг под лозунгом «Нет транспортной блокаде».

Люди, которые пришли на площадь, были преимущественно старшего возраста, многие с тросточками или на костылях. Они сетовали, что новая схема с большим количеством пересадок сделает для них невозможным передвижение по городу. «У меня пенсия девять тысяч, я овощи выращиваю, как я буду с этими котомками огромными с вокзала до Краснолесья добираться?» – посетовала одна из участниц, назвавшаяся Верой. Другая, Анна, заявила, что по новой схеме ближайшая остановка низкопольного автобуса будет от ее дома в трех с лишним километрах, а в малый автобус нереально влезть с детской коляской. «Наверно, власти хотят, чтобы пожилые люди и мамочки с детьми сидели дома и не мозолили глаза», – предположила она.

Отметим, что многие участники митинга пришли с самодельными плакатами, например, такими: «Посадим чиновника на трамвай». Однако в толпе звучали и более радикальные предложения относительно того, куда именно надо пересадить чиновников мэрии, а также реплики в духе «фиг я еще когда на выборы пойду». Правда, повторять те же слова на камеру граждане постеснялись. Бурю возмущения вызвали и слова депутата Дмитрия Ионина, который процитировал одного из бывших муниципальных чиновников: «Бабушки развлекаются, катаясь в свое удовольствие. Надо с этим заканчивать». Послышались требования назвать народу героя, но депутат этого делать не стал.

По словам Ионина, за последние несколько дней противники транспортной реформы собрали 45 тысяч подписей, которые будут переданы в администрацию президента и в резиденцию губернатора. На самом митинге сбор подписей был продолжен.

Музыкальным сопровождением митинга стала несколько переделанная песня «В Питере пить» группы «Ленинград», повествующая о том, что других развлечений в Екатеринбурге после введения новой транспортной схемы, собственно, не останется. Как это было – смотрите в нашем видеосюжете.

Напомним, общественный резонанс вокруг новой маршрутной сети Екатеринбурга вынудил городских чиновников представить проект на обсуждение в гордуме. Депутаты ожидаемо раскритиковали реформу, предполагающую отмену более 100 маршрутов общественного транспорта, и посоветовали транспортному комитету мэрии прислушиваться к пожеланиям горожан. По решению народных избранников, новая маршрутная сеть будет дорабатываться с участием комиссии по горхозяйству ЕГД. Сегодня реформу обсуждали в городской общественной палате.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук

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