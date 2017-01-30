«Власть не хочет решать наши проблемы», – пенсионеры Екатеринбурга вышли на митинг против повышения цен на проездные (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 30.01.17

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Сегодня около сотни пенсионеров Екатеринбурга вышли на протестную акцию против повышения цен на льготные проездные.

Как передает корреспондент NDNews.ru, горожане собрались на конечной остановке на ВИЗе, после чего сели в трамвай, чтобы добраться до площади Труда, где был запланирован пикет. Это стало своеобразным символическим месседжем – поездка на общественном транспорте незадолго до повышения цен на льготный проезд. С февраля это будет сделать сложнее – из-за чрезмерной цены.

Добравшись до памятника Татищеву и де Геннину, пенсионеры развернули плакаты о недопустимости повышения цен. Это стало своего рода обращением к губернатору Свердловской области. При этом участники митинга считают, что, скорее всего, власть (как правило, они в качестве таковой называют Владимира Путина или Евгения Куйвашева) их проблемы проигнорирует, – протестная акция для людей преклонного возраста стала своего рода жестом отчаяния.

Обновленные тарифы на проезд в общественном транспорте вступят в силу с 1 февраля – стоимость единичной поездки повысится до 28 рублей. «Безлимитный» электронный проездной для льготных категорий граждан обойдется им в 1000 рублей (сейчас – 426), «электронный кошелек» на 10 поездок – в 200 рублей. Также для пенсионеров введен новый тариф – 443 рубля с лимитом 40 поездок в месяц.

Такой удар по кошельку вызвал настоящую бурю возмущения у граждан. Один из организаторов пикета – руководитель областного отделения РППС Дмитрий Сергин по этому поводу заявлял: «Раньше льготники получали компенсацию в размере 426 рублей в месяц, покупали льготный проездной и могли ездить безлимитно. То есть, по сути, ездили бесплатно. В этом году компенсация составляет 433 рубля, а льготный проездной подорожал до 1000 рублей. Мы хотим призвать городские и областные власти сесть за стол переговоров и найти решение. Надо либо чтобы льготный проездной стоил 400 рублей, либо чтобы компенсация была повышена до 1000 рублей».

Сегодняшний митинг, похоже, лишь старт активности населения, связанной с транспортными вопросами. Завтра на площади Обороны состоится другая акция протеста – митинг партии «Справедливая Россия» против перехода на новую схему маршрутов общественного транспорта. «Эсеры» приглашают всех, кто считает, что сокращение числа маршрутов поставит крест на комфортном передвижении по городу.

Напомним, ранее глава Екатеринбурга Евгений Ройзман отмечал, что все перемены в транспортной сфере связаны с тем, что она находится в крайне тяжелой финансовой ситуации: Екатеринбург – чуть ли не единственный областной центр в стране, чей муниципальный транспорт не получает дотаций из регионального бюджета. По словам Ройзмана, «если губернатор испугается (негативных последствий реформы – прим.ред.), он должен сказать: «Хорошо-хорошо, регион будет субсидировать общественный транспорт Екатеринбурга».

Екатеринбург, Максим Бородин, Семен Саливанчук

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