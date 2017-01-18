Новые тарифы для Е-карты: за «безлимит» пенсионеры будут платить 1000 рублей в месяц

Публикации за 18.01.17

Администрация Екатеринбурга утвердила обновленные тарифные планы для пользователей Е-карты, которые вступят в силу с 1 февраля, одновременно с тем, как стоимость единичной поездки повысится до 28 рублей. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте горадминистрации.

Безлимитный электронный проездной на четыре вида транспорта для организаций будет стоить 3000 рублей (сейчас – 2800), для граждан – 2800 (сейчас 2600), для студентов – 1700 (1470), для школьников – 1000 (850). Электронные проездные билеты на два вида транспорта (трамвай, троллейбус) для граждан будут стоить 2200 рублей вместо 2040, для школьников – 780 вместо 680.

Электронные проездные билеты на один вид транспорта (автобус, трамвай, троллейбус или метро) будут стоить: для граждан – 1950 рублей, для студентов – 1100 рублей, для школьников – 650 рублей. Электронный проездной билет на четыре вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро) с лимитом поездок на 60 дней с момента первой поездки будет стоить 500 рублей (до 20 поездок), 980 рублей (до 40 поездок), 1680 рублей (до 70 поездок).

«Безлимитный» электронный проездной для льготных категорий граждан обойдется им в 1000 рублей (сейчас – 426), «электронный кошелек» на 10 поездок – в 200 рублей. Также для пенсионеров введен новый тариф – 443 рубля с лимитом 40 поездок в месяц.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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