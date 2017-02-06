«Город.PRO» ответил на критику Юрия Демина по новой маршрутной схеме

Публикации за 06.02.17

Руководитель фонда «Город.PRO» Лариса Бузунова, участвовавшая в разработке новой маршрутной схемы Екатеринбурга, ответила на резкую критику начальника ГИБДД Свердловской области Юрия Демина. По ее мнению, это «противостояние двух принципиально разных подходов к тому, как должна быть устроена городская транспортная система».

Как передает корреспондент NDNews.ru, Демин, в частности, считает, что внедрение новой сети приведет к тому, что еще больше граждан пересядет на личный автотранспорт, вырастет число ДТП с участием пешеходов, обещанный интервал движения общественного транспорта 5 минут невозможно будет соблюсти. «Сломать работающую ранее систему и попытаться безболезненно реализовать абсолютно новый проект – это утопия. Уже сейчас это привело к нервным потрясениям у населения, а при внедрении не проработанной и не продуманной схеме последствия могут быть удручающими», – резюмировал на прошлой неделе главный гаишник области.

Бузунова придерживается кардинально иного мнения. Свой ответ Демину она разместила у себя на странице в Facebook. NDNews.ru приводит его полностью, без правок.

«Напомню хронологию событий. Осень 2014 г. Фонд «Город.PRO» представляет концепцию реконструкции проспекта Ленина. Публичное и экспертное обсуждение, администрация принимает концепцию. Ключевые идеи проекта – обособление трамвайных путей, появление велодорожек и устранение препятствий для пешеходов. Начальник ГИБДД – ПРОТИВ обособления путей. Кстати, во многом из-за противостояния со стороны Ю.А. Дкмина программа обособления путей в Екатеринбурге фактически остановилась.

Лето 2015 г. Администрация Екатеринбурга принимает решение об отмене строительства подземных переходов по ул. Ленина/Московская. Начальник ГИБДД Демин – ПРОТИВ отмены строительства. Заявляет, что через прокуратуру будет добиваться строительства подземных переходов. Мы тогда еще совместно с Еленой Леонтьевой и организацией инвалидов-колясочников «Свободное движение» приглашали начальника ГИБДД проверить и оценить «удобство» подземного перехода для передвижения маломобильных горожан, устроили тест-драйв на инвалидной коляске, но конечно же начальник ГИБДД не пришел.

Зима 2017 г. Администрация приняла решение о внедрении новой маршрутной сети и разработала поэтапный план транспортной реформы. Кто выступил с критикой?)))

Резюмировать вышенаписанное хочу высказыванием моего коллеги Владимира Злоказова. Он писал об этом еще в 2015 году, но к словам начальника ГИБДД, к сожалению, этот текст не теряет своей актуальности, цитирую:

«Это противостояние двух принципиально разных подходов к тому, как должна быть устроена городская транспортная система.

Первый подход – назовем его «город для транспорта» – рассматривает город, как индустриальный механизм, главным элементом которого является движущийся по улице автомобиль. Люди в этой системе имеют право на комфортное передвижение только в том случае, если они находятся за рулем или на пассажирском сиденье машины. Все остальные – пешеходы, велосипедисты, мамы с колясками, пожилые люди, дети – рассматриваются, как досадные песчинки на шестернях идеально налаженной транспортной машины. Все, что мешает ей работать, должно быть изолировано или сведено к минимуму: шире проезжая часть, уже тротуары, никакого приоритета общественному транспорту, меньше пешеходных переходов, пешеходные отсечки на светофорах и, разумеется, коронный прием по изгнанию людей с улиц – подземные переходы.

Второй подход – «город для человека» – никому не запрещает ездить на машинах, но при этом создает максимально благоприятные условия и для других способов передвижения – более эффективных пространственно, более экологичных и более безопасных для окружающих в целом. Этот подход отдает приоритет пешеходам, велосипедистам и общественному транспорту».

Очевидно, что механистический «город для транспорта» у нас отстаивает ОблГИБДД в лице своего начальника Юрия Алексеевича Демина».

Напомним, в рамках затеянной городскими властями реформы предполагается, что в городе с 1 июля 2017 года значительно сократится число маршрутов общественного транспорта и их протяженность. Гражданам придется делать больше пересадок, но время ожидания на остановках, как заявляют авторы проекта, будет сокращено. Общественный резонанс вокруг новой маршрутной сети вынудил чиновников представить проект на обсуждение в гордуме. Депутаты ожидаемо раскритиковали реформу.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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