Раздрай в «сером доме»? Транспортный комитет Екатеринбурга в последнюю очередь узнал о переносе внедрения маршрутной сети на 2019 год

Публикации за 07.02.17

Чиновники администрации Екатеринбурга оказались не в курсе изменения даты внедрения новой маршрутной сети в городе. Как передает корреспондент NDNews.ru, в то время как готовилось заявление главы администрации Александра Якоба о переносе проекта на 2019 год, руководитель транспортного комитета Игорь Федотов отчитывался перед депутатами на заседании комиссии по горхозяйству. Чиновник уверенно говорил о том, что новая схема будет введена с 1 июля 2017 года. Любопытно, что большинство народных избранников поддержали эти сроки, несмотря на обвальную критику нововведения.

Пресс-секретарь горадминистрации Денис Сухоруков подтвердил NDNews.ru, что никаких изменений движения общественного транспорта этим летом не произойдет. «Но работа по реализации проекта продолжится в обычном режиме», – сообщил представитель мэрии.

Между тем, судя по сегодняшнему докладу Игоря Федотова, городской транспортный комитет успел развернуть масштабный фронт работ. В четверг члены рабочей группы администрации должны были рассмотреть вариант повременного тарифа на проезд в общественном транспорте. Также на этой неделе планировалось запустить прямую телефонную линию для приема вопросов граждан по новой схеме. Кроме того, администрация обещала в ближайшие дни опубликовать на сайте специальную анкету для горожан с возможностью вносить свои замечания по проекту маршрутной сети.

Примечательно, что от депутатов сегодня прозвучал вопрос: успеет ли администрация решить все организационные вопросы проекта до 1 июля. На что Игорь Федотов заявил: «Мы должны все успеть». Спустя всего час на сайте администрации Екатеринбурга появилось интервью Александра Якоба с громким заявлением.

Некоторые наблюдатели увязали резкую смену курса администрации города с таким же внезапным визитом руководителей Свердловской области в Москву. «В любом случае поблагодарим сити-менеджера Александра Якоба и его команду, что не стали торопиться... И, конечно же, все совпадения случайны, что визит губернатора Евгения Куйвашева и его первого зама Владимира Тунгусова в Москву совпал с решением администрации города...» – написал в «Фейсбуке» депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 07.02.17

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